Эколог рассказал, почему живые елки полезнее искусственных Эколог Рыбальченко: искусственные новогодние елки сложнее утилизировать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После использования искусственную новогоднюю елку гораздо труднее утилизировать, чем натуральную, заявил в беседе с «360» эксперт ОНФ, эколог Илья Рыбальченко. По его словам, миф о том, что покупка искусственной елки поможет сберечь природу, является уловкой маркетологов.

Специалист пояснил, что настоящая елка может приносить пользу и по окончании новогодних праздников. Сданное в пункт приема дерево превратят в удобрение либо могут использовать для создания красивых тропинок и цветочных клумб в парках.

Я, наверное, сейчас как эколог вас удивлю, что елка естественная, натуральная, гораздо больше и дольше служит, чем елка искусственная. <...> Мамашки в парках ходят по тропинкам, любуются прекрасно замульчированными клумбами — все это новогодние елки, — заявил эксперт.

Он призвал тех, кто выбрал живое дерево, сдавать елки после праздников на переработку. По его словам, пункту приема деревьев можно найти в каждом городе. Сжигать елки специалист не советует, так как при горении одного дерева в атмосферу выделяется около 12 кг углекислого газа. Рыбальченко также обратил внимание, что вырубка новогодних елок не наносит вреда природе, так как этот процесс можно сравнить с уборкой пшеницы на полях. По словам эксперта, ежегодно в специальных питомниках выращивают столько елок, сколько требуется на рынке.

Ранее эксперт по строительным материалам Федор Васильев посоветовал собирать опавшие с новогодней елки иголки с помощью ролика с клейкой лентой. Он отметил, что использовать в данной ситуации пылесос нельзя, так как колючки могут забить шланг и вывести из строя технику.