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06 июля 2026 в 10:39

Дверь скрипит на всю квартиру? Убрал звук за минуту с помощью свечи

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Скрип межкомнатной двери раздражал всю семью — особенно ночью, когда кто-то шел в туалет. Масло и WD-40 помогали на пару дней, но потом звук возвращался. Нужно было долгосрочное решение.

Вспомнил старый столярный прием — обычная белая свеча. Приподнял дверь монтировкой, вытащил верхний стержень петли. Натер его парафином, как мылом, и вставил обратно.

Результат поразил — скрип исчез мгновенно. Парафин не вытекает, не собирает пыль и не сохнет со временем. Прошло уже три месяца — дверь закрывается бесшумно, как в дорогом отеле. Дешево и сердито.

Ранее сообщалось о способах быстро и эффективно убраться на кухне. Вот несколько простых советов, которые помогут вам справиться с беспорядком всего за 10 минут.

Проверено редакцией
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