«Дубасили всех без разбора»: Мясников показал видео с митинга в Москве

https://static.news.ru/photo/edd6e144-5f19-11eb-a6cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный врач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников рассказал, что побывал на митинге, который был устроен в Москве сторонниками оппозиционера Алексея Навального.

Я тоже из любопытства пошёл поглазеть. Хорошо, что от дубинок успел убежать. Полиция сзади гналась и как шашками рубили — дубасили всех без разбора, — сообщил врач.

Он опубликовал ролик с места митинга. На кадрах видно, что у Мясникова режет глаза после того, как полицейскими для разгона был применён слезоточивый газ.

Не думал, что слезоточивый газ — это настолько серьёзно. Ни дышать не могу, ни смотреть, — добавил медик.

Ранее Александр Мясников прокомментировал инцидент на акции 23 января в Санкт-Петербурге, где полицейский пнул женщину в живот, в результате чего она получила сотрясение мозга. По его словам, у представителя силовых структур сработал рефлекс, «наработанный за годы тренировок». Врач добавил, что для силовика появляющаяся на его пути женщина — не женщина, а объект, препятствующий выполнению задания.

В ходе акции 23 января женщина перегородила дорогу полицейским, которые вели задержанного на митинге в Петербурге. Омоновец пнул её ногой. Пострадавшая Маргарита Юдина была госпитализирована в Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт им. И. И. Джанелидзе с сотрясением головного мозга и гематомой на голове. Сегодня она была выписана. Позднее сотрудник полиции, который ударил женщину ногой в живот, пришёл к пострадавшей в больницу с цветами. Он извинился и назвал произошедшее «личной трагедией». Силовик объяснил, что не видел происходящего, так как у него запотело забрало.

Оппозиционера Алексея Навального задержали 17 января после возвращения из Германии на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево. Официальным поводом стало то, что тот уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции в рамках условного срока. 18 января в актовом зале отделения полиции в Химках прошло заседание суда, на котором оппозиционера арестовали на 30 суток. В дальнейшем ему могут заменить условный срок на реальный.

23 января в десятках городов России прошли массовые акции в поддержку Навального. Тысячи человек были задержаны силовиками, писал NEWS.ru.