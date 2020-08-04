Доверие россиян Путину за время пандемии не уменьшилось

https://static.news.ru/photo/9b3e8bf4-d656-11ea-9221-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты исследовательского холдинга «Ромир» опросили 2400 респондентов и на основании их ответов составили ТОП-10 политиков и госслужащих, которым россияне доверяли более всего.

Как сообщили в холдинге, людям предложили ответить на вопрос: «Кому из публичных личностей России вы доверяете?» и назвать семерых человек, где первым будет тот, доверие к которому выше всего. В исследовании приняли участие жители разных регионов РФ с разными социально-демографическими характеристиками.

Лидером рейтинга доверия уже в третий раз стал президент РФ Владимир Путин. На второе место впервые вышел лидер ЛДПР Владимир Жириновский, сместив главу МИД Сергея Лаврова на четвёртую позицию. Замкнул тройку лидеров министр обороны Сергей Шойгу.

Премьер-министр Михаил Мишустин поднялся с седьмого места на пятое. Его предшественник Дмитрий Медведев — спустился с пятого на седьмое. Алексей Навальный, как и в прошлых исследованиях, занял шестую строчку рейтинга. Также сохранили свои позиции Сергей Собянин, Геннадий Зюганов и Дмитрий Песков (8, 9 и 10 места соответственно).

Как писал NEWS.ru, по данным опроса «Ромир» от 29 июля, председатель правительства Михаил Мишустин поднялся на 15 строчек в ТОП-100 рейтинга доверия россиян. Он опередил бывшего главу правительства Дмитрия Медведева, который потерял восемь мест. Руководитель кабмина занял пятое место в рейтинге, его предшественник — 19-е. На 10 строчек также поднялся политик Алексей Навальный (девятое место), на две строчки выше стал мэр Москвы Сергей Собянин (20-е место). Второе место занял лидер ЛДПР Владимир Жириновский (+2 строчки), четвёртое — глава МИД Сергей Лавров (−2 строчки), 22-е место — лидер КПРФ Геннадий Зюганов (+1 строчка), 28-е место — пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (+4 строчки). Первое место третью волну подряд занимает президент РФ Владимир Путин.