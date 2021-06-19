ДОСААФ приостановил полёты Л-410 после жёсткой посадки в Кузбассе

https://static.news.ru/photo/7d18e7a0-d0d8-11eb-b082-96000091f725_660.jpg Фото: РИА Новости

После жёсткой посадки Л-410 в Кемеровской области ДОСААФ принял решение приостановить все полёты воздушных судов этого типа, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы организации.

По указанию председателя ДОСААФ России Александра Колмакова все полёты самолётов типа Л-410 приостановлены до окончания расследования, — сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что по предварительным данным, причиной крушения воздушного судна могла стать техническая неисправность. По его словам, экипаж принял все меры для спасения пассажиров, но в результате жёсткой посадки погибли четыре человека: два пилота, один инструктор и один парашютист.

Авиакатастрофа произошла утром 19 июня в районе села Журавлёво в Промышленном районе Кемеровской области. Ранее сообщалось, что число жертв крушения самолёта Л-410 с парашютистами в Кузбассе увеличилось до девяти человек.

По уточнённой информации, на борту находились 17 парашютистов и два члена экипажа. Оба пилота и семь парашютистов погибли. Все выжившие пассажиры травмированы, четверо из них находятся в тяжёлом состоянии, ещё четверо — в состоянии средней степени тяжести.