Допрыгались, довеселились

Похоже, что Россию всё же накрывает та самая «третья волна» пандемии коронавируса, которая прошлась по Европе весной и угрозу которой многие наделенные ответственностью люди упорно отрицали, утверждая, что у нас всё под контролем. Для того, чтобы найти на сей раз виноватых, далеко ходить не надо. Достаточно посмотреть вокруг на окружающих вас людей.

Московские власти запустили ещё одну программу стимулирования вакцинации (раньше они выделяли пенсионерам тысячу «бонусов-рублей», которые можно было отоварить в магазинах): теперь каждую неделю среди всех граждан старше 18 лет, сделавших первую прививку от коронавируса, будут разыгрываться пять автомобилей стоимостью 1 млн рублей. Это выглядит уже как жест отчаяния.

Вакцинация в Москве идёт ни шатко ни валко, хотя дефицита препарата не было изначально. В день прививается не более 10 тыс. человек. Вину московских властей в этом найти трудно: прививочные пункты есть даже в супермаркетах, запись удобна, прививки бесплатные и доступные. Но московский люд не идет колоться.

Такими темпами «коллективного иммунитета», полученного путем вакцинации, ждать придется до «морковкиного заговения». Или до тех пор, пока не переболеют две трети москвичей, а также две трети россиян. Из которых до 5% могут умереть (такова бывает летальность от ковида и его последствий), а еще некоторое количество останутся фактически инвалидами или будут лечиться от последствий этой перенесенной заразы месяцами.

Пока что привилось по Москве, судя по всему, около 10% горожан, более подробной картины власти не дают уже давно. В России ситуация ещё хуже: число полностью привитых (получивших две дозы) ещё не перевалило за 10%. О готовности сделать прививку говорят не больше трети, но большинство даже этих людей пока не проявили таковую готовность. Против обязательных прививок — две трети россиян. Можно разве что утешиться, что на Украине привились менее процента, в Молдавии — до 4%. При этом в Европе в среднем доля полностью привитых — заметно выше 20%, отличается Венгрия, там более 40%. Везде ослабляют или снимают ограничения, некоторые страны открываются для туристов. В Британии, Израиле, США и Китае число привитых приближается или превысило половину населения. На фоне большого числа получивших прививку резко падает число смертей от ковида и госпитализаций. Это выраженная закономерность, которая, однако, нашим «ковид-диссидентам» не указ и не пример.

В нашей стране пока «триумфально» побеждает именно партия «ковид-диссидентов» и примкнувших к ним антипрививочников. Наслушавшись их агитации, а также следуя некоторым посконным принципам архаики и невежества, россияне в массе своей не хотят прививаться от коронавируса. Именно это является главной причиной того, что в России, первой зарегистрировавшей вакцину, после чего её решили использовать — и используют — у себя ещё более 60 стран, так вот в России происходит стремительный рост заболеваемости. В Москве, несмотря на высокое число уже переболевших, бьются антирекорды по заболеваемости и первой, и второй волны. Всё это на фоне падения заболеваемости во всемирном масштабе, но при сопоставимых всплесках в ряде стран Азии, Латинской Америки и Африки. Там тоже низка доля привитых людей.

На стороне антипрививочников такие традиционные черты нашего национального характера, как фатализм и консервативная косность. А также «привычно» низкая цена человеческой жизни. Сто тысяч людей туда, сто тысяч — сюда. Подумаешь...

К тому же в последние десятилетия недоверие к науке (и неуважение к ней) сильно выросли. Выросли — на фоне упадка образования и, как следствие, роста невежества. Люди, насмотревшись «хайповых» телепередач про пришельцев, ясновидящих и прочее мракобесие, верят в «чипирование» вакциной. Самые же «продвинутые» будут приводить в качестве контраргумента угрозу импотенции или бесплодия. В советское время, признаемся, не было разгула такой дремучей антипрививочной контрпропаганды: сказали делать прививку — и делали.

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А еще в ходу у некоторых такой по-своему модный тезис: якобы нежелание прививаться — это такой протест против режима. Мол, власти скрывают правду о вакцине и ее побочных явлениях. А мы им в ответ — фигу в кармане. Назло Кремлю задохнемся от ковида. Правда прелестно? Именно в этом вопросе, касающегося собственного здоровья, эти бравые умники решили вдруг «встать за дело свободы и права человека». На самом деле это все просто поза, оправдывающая собственную безответственность, прокрастинацию или элементарное невежество.

Отчасти лишь готов согласиться с тем, что власти кое-в-чем все же можно упрекнуть. Например, в антивакцинной пропаганде, направленной против западных препаратов. Каждый случай, в частности, побочных явлений от вакцины AstraZeneca в виде тромбоза (один случай на миллион или даже меньше) подавался с большой помпой по всем федеральным телеканалам. Потом встык, разумеется, шел репортаж о том, как все страны мира просто жаждут отечественный «Спутник V». Но наш человек ведь десятилетиями привык считывать официальную пропаганду особым образом. Поэтому он мог заподозрить, что и со «Спутником» что-то не так.

Лишняя правда насчет нашей вакцины, наверное, не помешала бы. Надо, по крайней мере, что-то противопоставить тем то ли фейкам, то ли слухам, которые ходят по соцсетям, что, мол, в больницах теперь много привитых в том числе. С другой стороны, узнай антипрививочники хотя бы об одном таком достоверном случае неэффективности вакцины (а она не 100-процентная, как известно), они бы тут же раструбили об этом на весь мир в знак «подтверждения» своей правоты.

С третьей стороны, разработчики из центра им. Гамалеи без особой опаски «выпускают» «Спутник» за границу, он разрешен к применению в более чем 60 странах. Если бы препарат был негодной вакциной и от него пачками умирали люди, об этом уже давно бы раструбили по всему миру. Нашлось бы кому. Вторую нашу зарегистрированную вакцину от центра «Вектора», как раз за границу не пускают, да и в отечественной прессе о ней появились публикации, рассказывающие о ее относительно малой эффективности. Нужна опять же правда и статистика. Но разгулу искренности, видимо, мешает то, что глава Роспотребнадзора и главный санитарный врач страны Анна Попова — среди соавторов -разработчиков вакцины от «Вектора». Так что дискредитация дела вакцинации в этом смысле косвенно идет и сверху тоже.

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Некоторые уже поднимают вопросы о стимулировании вакцинации и даже её обязательности, по крайней мере, для некоторых категорий граждан и профессий. Однако это тонкий политический момент. Когда бывший премьер Дмитрий Медведев допустил последнее, Кремль тотчас его слова дезавуировал. Мотивы понятны: учитывая большое количество нежелающих прививаться никакими вакцинами, власти по сути идут у этих людей на поводу, держа в уме в том числе грядущие осенние думские выборы.

В ряде стран рост числа прививок тоже уперся уже в определенный «потолок». Темпы вакцинации замедляются, например, в США. Но там это замедление произошло, когда число полностью привитых приблизилось к половине населения. В Европе, наоборот, темпы пока не падают. Сказывается решающим образом то, что в Европе были жесткие карантины. Люди жаждут наконец нормальной жизни. Тем более, что одобренные ЕС «вакцинные паспорта», дающие явные преимущества людям с прививкой, показывают, какой путь к нормальной жизни наиболее короткий.

У нас же, кроме как весной прошлого года, никаких жестких карантинов не было, на масочно-перчаточный режим большинство уже давно вообще наплевало при полном бессилии властей такой режим заставить соблюдать.

На этом фоне призывы «проявить ответственность» ради того самого коллективного иммунитета звучат наивно. Отдельный индивид, как правило, всегда будет ставить свои личные удобства (а также страхи, комфорт, предубеждения, даже собственное невежество) выше общественных. Если только его к этому «ответственному поведению» каким-то образом не подвигнуть. Потому как забота о том, что называется общественным благом (в том числе общественным здоровьем и коллективным иммунитетом) — это задача государства. Если общественное благо требует добровольно-принудительной вакцинации ради сохранения нации и ее здоровья — задача государства взять на себя инициативу в части этой непопулярной меры. Можно сочетать добровольность, поощряя ее, и принудительность.

Московские власти далеко не одиноки в мире по части материального стимулирования вакцинации. Так, в Гонконге, где число заболевших и умерших от ковида небольшое (благодаря жесткому карантину в том числе), а посему многие прививаться не хотят, объявлена лотерея для прививающихся: можно выиграть квартиру за полтора миллиона долларов. Рестораны, питейные и увеселительные заведения предлагают свои «пряники»: кто скидки, кто «кешбэк». Международный аэропорт готов раздать 60 тысяч бесплатных билетов для тех, кто успеет привиться до сентября. Банки и предприятия по своей инициативе дают оплачиваемые отгулы для прививающихся. Надо сказать, пряник действует лучше, чем кнут: число записывающихся на вакцинацию стало резко расти в Гонконге. Кстати, там число получивших две дозы вакцины сопоставимо с Москвой — 13,5% (а вот в Лондоне уже 29%, например).

Лотерею с главным призом в $1 млн и 26 призами по $10 тыс. объявили для вакцинирующихся власти американского штата Орегон. В Огайо специально организованный частный фонд предоставляет бесплатное 4-летнее обучение в любом колледже или университете штата для тех, кто в возрасте 12-17 лет получит первые дозы вакцин (пока эта возрастная категория практически не охвачена вакцинированием). Разные призы, премии и даже порции пива разыгрывают по Америке уже во многих штатах.

А вот принцип обязательности внедряют в США на корпоративном уровне. Прививка обязательна для очень многих врачей в США, многие университеты делают её условием для допуска в кампус. Поощряют сотрудников «колоться» и корпорации. На днях Федеральная комиссия по равным возможностям трудоустройства дала разъяснение, согласно которому работодатель вправе требовать обязательной вакцинации для своих сотрудников, при этом для тех (но только для них), кому прививки противопоказаны по здоровью, он обязан сохранить возможность продолжить работу.

Fabian Sommer/dpa/GLOBAL LOOK PRESS

Переводя на наш язык и практику: те, чьи рабочие обязанности связаны с большим количеством контактов с людьми, должны быть отправлены на прививку в первую очередь. Не можешь привиться — принести справку от врача с освобождением от уколов. А если просто не хочешь — посиди дома без работы до окончания пандемии. Аналогичным образом те, кто уже привился, должны получить больше преимуществ и льгот в условиях продолжающейся пандемии. Включая право на более свободные путешествия и посещения массовых мероприятий.

Если наше государство сознательно, ради того, чтобы не ссориться с «несознательным электоратом», не выбрало путь медицинского социал-дарвинизма. И в этом случае «коллективный иммунитет» будет вырабатываться уже не путём прививок, а естественным путём массовых заболеваний. Но тогда счёт жертв ковида может увеличиться в разы. И учитывая, что за год пандемии избыточная смертность уже превысила полмиллиона человек, то этот счёт может пойти за пару лет уже на миллионы. Неужели таков будет на сей раз наш «особый путь»?