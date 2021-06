Допрыгались, довеселились

Единый госэкзамен снизил неравенство и непрозрачность в доступе к высшему образованию. Однако сама подготовка к ЕГЭ может быть более или менее эффективной, и тут на первый план выходит влияние семьи. Какие обстоятельства повышают вероятность поступления в вуз? Результаты исследования опубликованы в журнале Higher Education in Russia and Beyond (HERB).

В советское время правила приёма в университеты определялись самими вузами — они назначали формат вступительных экзаменов для каждой специальности, их содержание и даты проведения. Возможно, это помогало вузам отбирать именно...