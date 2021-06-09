В Бурятии отменили выпускные вечера

https://static.news.ru/photo/383cc13e-c8e4-11eb-8486-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Бурятии из-за ухудшения ситуации с коронавирусом отменены школьные выпускные вечера. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

Принято решение об отмене выпускных вечеров в школах, в том числе банкетных мероприятий в заведениях общепита по случаю окончания школы, — говорится в сообщении.

В региональном правительстве отметили, что заболеваемость COVID-19 в Бурятии превысила средний показатель по стране на 60%. Глава республики Алексей Цыденов назвал эпидемиологическую ситуацию сложной. Он подчеркнул, что решение об отмене выпускных принято «не потому, что нравится ограничивать, а потому, что по-другому невозможно».

Вручение аттестатов выпускникам будет проходить со всеми рекомендациями эпидемиологической службы в рамках одного класса. В ходе мероприятия обязательно ношение масок и соблюдение дистанции.

За время пандемии в Бурятии заразились около 39,3 тысячи человек. За последние сутки зафиксировано 112 новых случаев. Жертвами инфекции стали 923 человека.

Ранее власти Бурятии объявили о нарастании в республике третьей волны COVID-19. В связи с этим Цыденов поручил принять дополнительные меры по борьбе с инфекцией. В регионе развёрнуты дополнительные койки в ковидных стационарах, спортивные мероприятия проводятся без зрителей, в поликлиниках Улан-Удэ приостановлены на месяц профосмотры и диспансеризация.