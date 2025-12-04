Домашняя пивная тарелка: идеальная закуска с гренками, луком и сыром — а еще вкуснейший соус

Домашняя пивная тарелка: идеальная закуска с гренками, луком и сыром. Соберите настоящую пивную тарелку с тремя видами горячих закусок: чесночными гренками, хрустящими луковыми кольцами и тянущимися сырными палочками. Этот набор станет главным украшением вечера с друзьями, ведь здесь есть все для идеального сочетания с холодным пивом.

Для гренок вам понадобится: 1/2 буханки бородинского хлеба, 70–100 мл растительного масла для жарки, 2 зубчика чеснока, соль по вкусу, 30 г пармезана (или другого твердого сыра) для подачи.

Для луковых колец и сырных палочек: 2 крупные луковицы, 200–250 г сыра сулугуни, 150 г муки, 1 ч. л. паприки, примерно 200 мл ледяной воды, 1 яйцо (по желанию), 150–200 г сухарей панко, масло для фритюра.

Для соуса: 100 г майонеза, 100 г сметаны, 2 маринованных огурца, 1 зубчик чеснока, пучок укроп, 1 ст. л. соевого соуса, брусничный соус для подачи.

Как готовить: бородинский хлеб нарежьте брусочками 2x2 см.Обжарьте их в достаточном количестве растительного масла по 1 минуте с каждой стороны до румяной корочки. Готовые гренки сразу посыпьте солью и натрите зубчиком чеснока. Выложите горкой на тарелку и сверху посыпьте тертым пармезаном.

Лук нарежьте толстыми кольцами, разделите их и очистите от пленки. Для кляра смешайте муку, паприку, яйцо и ледяную воду до консистенции жидкой сметаны. Сыр сулугуни нарежьте брусочками. Каждое луковое кольцо и сырный брусочек обваляйте сначала в кляре, затем в сухарях панко и обжарьте во фритюре при 200 °C до золотистого цвета.

Для соуса мелко порубите огурцы, укроп и чеснок, смешайте с майонезом, сметаной и соевым соусом. Подавайте все закуски на большой тарелке с двумя соусами — пикантным сметанным и сладким брусничным.

