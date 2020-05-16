«Врун и жулик»: доктор Мясников оценил деятельность Навального

https://static.news.ru/photo/16a5a346-979a-11ea-8831-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/drmyasnikov.ru

Главврач Городской клинической больницы имени Жадкевича Александр Мясников впервые решил прокомментировать деятельность оппозиционера Алексея Навального.

Известный врач вспомнил передачу Владимира Соловьёва о деятельности Навального. Тогда Мясников не понимал, почему ведущий так негативно относится к оппозиционеру.

Честно скажу, когда мой друг Соловьёв в прямом эфире (в котором и я участвовал) говорил: «Лёша, ты врун и жулик!», меня это немного коробило, как я теперь понимаю, по незнанию. Теперь и я скажу: «Лёша, ты врун и жулик!», — написал теледоктор в своём Telegram-канале.

По словам Мясникова, он и представить не мог, что в оппозиции «просто элементарные жулики».

Кроме того, доктор напомнил, что оппозиционер обвинял его в том, что он якобы проигнорировал смерть своего «товарища-травматолога», хотя это не так.

Ранее, как писал NEWS.ru, Мясников объяснил, почему в России крайне низкое число выздоровевших от коронавируса. Он пояснил, что в официальной статистике учитываются только те пациенты, которых выписали из больниц.