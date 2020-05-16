«Врун и жулик»: доктор Мясников оценил деятельность Навального

Главврач Городской клинической больницы имени Жадкевича Александр Мясников впервые решил прокомментировать деятельность оппозиционера Алексея Навального.
Известный врач вспомнил передачу Владимира Соловьёва о деятельности Навального. Тогда Мясников не понимал, почему ведущий так негативно относится к оппозиционеру.
Честно скажу, когда мой друг Соловьёв в прямом эфире (в котором и я участвовал) говорил: «Лёша, ты врун и жулик!», меня это немного коробило, как я теперь понимаю, по незнанию. Теперь и я скажу: «Лёша, ты врун и жулик!», — написал теледоктор в своём Telegram-канале.
По словам Мясникова, он и представить не мог, что в оппозиции «просто элементарные жулики».
Кроме того, доктор напомнил, что оппозиционер обвинял его в том, что он якобы проигнорировал смерть своего «товарища-травматолога», хотя это не так.
Ранее, как писал NEWS.ru, Мясников объяснил, почему в России крайне низкое число выздоровевших от коронавируса. Он пояснил, что в официальной статистике учитываются только те пациенты, которых выписали из больниц.
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