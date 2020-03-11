https://static.news.ru/photo/a28bac06-6433-11ea-8713-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство труда и социальной защиты намерено упростить получение средств технической реабилитации людям с инвалидностью. Это можно будет сделать по месту фактического пребывания, заявил глава Минтруда Антон Котяков.

Сейчас, отметил он, люди имеют право получать необходимое только по официальному месту жительства. Однако есть те, кто переехал в другой город, снимает жильё или находится вдали от дома на длительном лечении. Новая норма призвана оказать им необходимое содействие, передаёт РИА Новости.

Изменения в нормативно-правовую базу в Минтруде готовят с учётом позиции общественных организаций, которые защищают права инвалидов. В ближайшее время предложение будет направлено на согласование в другие профильные ведомства.