Дизайнер дала советы, как побороть осеннюю хандру

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Серию мультфильмов со своим участием, в которых он будет рассказывать зрителям о распространённых заболеваниях, запустил член комитета по охране здоровья Госдумы, врач-психиатр Борис Менделевич.

Мультсериал получил название «Почему с доктором Менделевичем». Новая серия будет появляться каждые две недели. Главной темой первого выпуска станет атеросклероз, а второй будет посвящён депрессии. С этим недугом столкнётся один...