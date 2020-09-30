Дизайнер дала советы, как побороть осеннюю хандру

Победить осеннюю хандру можно с помощью перестановки мебели и обновления домашних аксессуаров, уверена дизайнер Ксения Круглова.
Создание уюта в доме вполне может заменить поход к психиатру или психотерапевту, если вы вдруг захандрили и впали в депрессию из-за того, что день стал короче, погода испортилась, а ограничения, связанные с коронавирусом, изрядно надоели, — рассказала в эфире радио Sputnik Круглова.
Она посоветовала обновить дома вещи, которыми пользуются каждый день: столовые приборы, подушки для дивана, скатерти или вазочки. Дизайнер считает, что когда красивую вещь берёшь в руки или просто смотришь на неё, настроение сразу поднимается.
Интерьер нужно создавать как картину, играть с цветом и выделять акценты, чтобы новые приятные детали эффективнее помогали бороться с депрессией, — подчеркнула Круглова.
Она порекомендовала выделять приятные мелочи на фоне белого цвета.
Как писал NEWS.ru, с началом осени у россиян традиционно увеличились стрессогенность и агрессивность. При этом на фоне пандемии коронавируса запросов на психологическую помощь в 2020 году стало больше, заявили специалисты. Список проблем, которые раздражают граждан, у социологов с годами не меняется. Это рост цен, безработица, финансовое состояние, недоступность медицинского обслуживания, социальное расслоение, коррупция, несправедливое распределение доходов и ухудшение состояния окружающей среды. По словам психиатра Александра Федоровича, на раздражительность людей также влияют неуверенность в завтрашнем дне и социальные сети, где «очень много иллюзий». В Интернете демонстрируется зачастую иллюзорная «красивая жизнь», которая большинству людей недоступна.