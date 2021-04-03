Директор клуба «Знамя труда» рассказал детали смерти 18-летнего футболиста

https://static.news.ru/photo/5f4b120a-957f-11eb-bf02-96000091f725_660.jpg Фото: ФК «Знамя Труда»/vk.com

Футболисту клуба «Знамя труда» из Орехово-Зуево Никите Сидорову, скончавшемуся во время игры, пытались оказать первую помощь, врачи быстро прибыли на стадион. Об этом журналистам рассказал директор футбольного клуба Михаил Пузанов.

На поле тут же выбежали тренер и врач, который присутствовал на игре, чтобы оказать необходимую помощь, вслед за ними бросился отец футболиста. Быстро подъехали медики и реанимобиль. Полчаса мы боролись за него, но, к сожалению, потеряли парня. Все боролись за него до конца, парень был здоровее всех, — рассказал Пузанов телеканалу «360».

Сидоров вышел на поле на замену во втором тайме, через несколько минут ему стало плохо и он потерял сознание. Он являлся воспитанником «Спартак-Орехово», выступал за команду «Знамя труда» с 2019 года.

Как писал NEWS.ru, 19-летний хоккеист петербургского «Динамо» Тимур Файзутдинов скончался в больнице после попадания шайбы в сонную артерию. Инцидент произошёл 12 марта во время матча Молодёжной хоккейной лиги с ярославским «Локомотивом». Спортсмен провёл в реанимации четыре дня, но медики не смогли его спасти.