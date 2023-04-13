Директор ГМИИ им. Пушкина назвала жалобу на нее в прокуратуру неадекватной Директор ГМИИ им. Пушкина Лихачева назвала неадекватными претензии КПРФ к ней из-за слов о «сдохшем Сталине»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Елизавета Лихачева

Искусствовед Елизавета Лихачева, недавно назначенная на должность директора Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина, считает неадекватной жалобу на нее в Генпрокуратуру, поданную депутатом Госдумы от КПРФ Ниной Останиной из-за высказываний о Сталине. Как пояснила Лихачева в интервью RTVI, она не может помешать людям, защищающим свои взгляды с помощью правоохранительных органов.

Если люди настолько неуверенно себя чувствуют, что им нужен непременно товарищ прокурор — окей. Это их история, не моя. Меня могут уволить, наверное, могут не уволить. Черт его знает, не знаю, даже думать об этом не хочу, мне некогда, честно говоря, потому что у меня работы вагон и маленькая тележка, — заявила директор музея.

По ее словам, член КПРФ, глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина имеет полное право обращаться в любые органы власти для проверки абсолютно любых высказываний.

Ранее Нина Останина обратилась в Генпрокуратуру и Министерство культуры РФ из-за высказываний Лихачевой, которая, в частности, заявила в телеэфире следующее: «Я приверженец очень простой позиции: он сдох. Все. Проехали. Мы не можем мерить нашу сегодняшнюю жизнь Сталиным».

Искусствовед Елизавета Лихачева была назначена директором ГМИИ им. Пушкина 20 марта этого года, сменив Марину Лошак, руководившую музеем с 2013 года.