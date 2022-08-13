Диетолог объяснил, какие алкогольные напитки вызывают зависимость быстрее Диетолог Гинзбург заявил, что крепкие алкогольные напитки вызывают зависимость быстрее

Частое употребление крепких спиртных напитков вызывает зависимость быстрее, поскольку организм подстраивается под них и впоследствии не воспринимает другие виды алкоголя, заявил врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в беседе с ТАСС. По его словам, организм будет требовать новой дозы, однако удовлетворить его потребности сможет только такой же крепкий спиртной напиток.

Потребление крепкого алкоголя быстрее приводит к алкоголизму. Дело в том, что человек адаптирован к крепкому алкоголю, он уже не воспринимает другие виды алкоголя. И вот в этом состоянии алкоголизма он становится более социально опасен. Ему, чтобы поддержать необходимую дозу, нужен крепкий алкоголь, от которого он пьянеет сильнее и тяжелее, — утверждает диетолог.

По словам Гинзбурга, наиболее всего подобные напитки воздействуют на нервную систему и мозг человека. Кроме этого, крепкий алкоголь вызывает более выраженные реакции со стороны сердца и сосудов. Врач объясняет, что слабые спиртные напитки наносят куда меньший вред здоровью, и во многих случаях не вызывают подобной зависимости.

Ранее врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Владимир Неронов заявил, что люди, которые ежедневно употребляют пиво даже в небольших количествах, подвержены одной из форм алкоголизма — пивной зависимости. По его словам, это такой же алкогольный напиток, который постепенно вызывает привыкание и пагубно влияет на работу организма.