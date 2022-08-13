Частое употребление крепких спиртных напитков вызывает зависимость быстрее, поскольку организм подстраивается под них и впоследствии не воспринимает другие виды алкоголя, заявил врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в беседе с ТАСС. По его словам, организм будет требовать новой дозы, однако удовлетворить его потребности сможет только такой же крепкий спиртной напиток.
Потребление крепкого алкоголя быстрее приводит к алкоголизму. Дело в том, что человек адаптирован к крепкому алкоголю, он уже не воспринимает другие виды алкоголя. И вот в этом состоянии алкоголизма он становится более социально опасен. Ему, чтобы поддержать необходимую дозу, нужен крепкий алкоголь, от которого он пьянеет сильнее и тяжелее, — утверждает диетолог.
По словам Гинзбурга, наиболее всего подобные напитки воздействуют на нервную систему и мозг человека. Кроме этого, крепкий алкоголь вызывает более выраженные реакции со стороны сердца и сосудов. Врач объясняет, что слабые спиртные напитки наносят куда меньший вред здоровью, и во многих случаях не вызывают подобной зависимости.
Ранее врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Владимир Неронов заявил, что люди, которые ежедневно употребляют пиво даже в небольших количествах, подвержены одной из форм алкоголизма — пивной зависимости. По его словам, это такой же алкогольный напиток, который постепенно вызывает привыкание и пагубно влияет на работу организма.