Детский омбудсмен предложила помечать паспорта педофилов штампом

Детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила президенту Владимиру Путину составить реестр педофилов и ставить в их паспорта специальные штампы. Предложение содержалось в специальном докладе в преддверии Дня защиты детей, пишут «Известия».
Согласно документу, в прошлом году против детей было
Кроме создания реестра, уполномоченная по правам ребёнка предложила ускорить принятие законопроекта, согласно которому за изнасилование несовершеннолетних грозит пожизненное заключение.
Как сообщалось ранее, педофилия должна караться смертной казнью, действующий мораторий на высшую меру в РФ надо отменить, предложила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова. По её словам, подобные наклонности «вылечить невозможно».