Детский омбудсмен предложила помечать паспорта педофилов штампом

https://static.news.ru/photo/1c0e2a94-c276-11eb-88cf-96000091f725_660.jpg Фото: Frolov Mikhail/Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила президенту Владимиру Путину составить реестр педофилов и ставить в их паспорта специальные штампы. Предложение содержалось в специальном докладе в преддверии Дня защиты детей, пишут «Известия».

Согласно документу, в прошлом году против детей было совершено более 15 тысяч сексуальных преступлений. Это на 7,2% выше прошлого года и на 79% — 2012 года. В половине случаев жертвами педофилов становились дети в возрасте до 14 лет. А в 21% случаев насильниками оказывались члены семьи ребёнка.

Кроме создания реестра, уполномоченная по правам ребёнка предложила ускорить принятие законопроекта, согласно которому за изнасилование несовершеннолетних грозит пожизненное заключение.

Как сообщалось ранее, педофилия должна караться смертной казнью, действующий мораторий на высшую меру в РФ надо отменить, предложила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова. По её словам, подобные наклонности «вылечить невозможно».