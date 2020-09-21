Детей хотят научить пользоваться телефоном доверия через игру

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Организовавший детский телефон доверия Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, объявил об открытии онлайн-игры для подростков. Её задачей стало распространение среди несовершеннолетних информации о существовании номера, по которому можно анонимно сообщить о проблемах.

Появление игры, размещённой на сайте организации, приурочено к 10-летию телефона. Сюжет развивается в мире, находящемся на грани апокалипсиса, и игрокам предстоит стать одним из его «защитников» и найти путь к вакцине от вируса недоверия.

Благодаря участию в состязании подростки смогут узнать формулу доверия себе и миру, оценить свои социальные установки и модели поведения в общении с людьми. Игра позволит лучше разобраться в собственном характере, увидеть свои сильные стороны и поверить в себя, поможет научиться выражать свои эмоции и понимать чувства других. Кроме того, онлайн-игра научит доверять другому человеку, оказывать поддержку и обращаться за помощью, а также противостоять негативному давлению и говорить «нет» в опасных ситуациях, — рассказали авторы.

В результате дети должны узнать, что существует анонимный телефон доверия, а также доверительный чат на сайте игры.

Ранее NEWS.ru писал, что данные МВД РФ о снижении обращений о домашнем насилии в условиях самоизоляции не отражают реальную картину. Об этом заявила глава комитета Госдумы по регламенту Ольга Савастьянова.