Детей хотят научить пользоваться телефоном доверия через игру

Организовавший детский телефон доверия Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, объявил об открытии онлайн-игры для подростков. Её задачей стало распространение среди несовершеннолетних информации о существовании номера, по которому можно анонимно сообщить о проблемах.
Появление игры,
Благодаря участию в состязании подростки смогут узнать формулу доверия себе и миру, оценить свои социальные установки и модели поведения в общении с людьми. Игра позволит лучше разобраться в собственном характере, увидеть свои сильные стороны и поверить в себя, поможет научиться выражать свои эмоции и понимать чувства других. Кроме того, онлайн-игра научит доверять другому человеку, оказывать поддержку и обращаться за помощью, а также противостоять негативному давлению и говорить «нет» в опасных ситуациях, — рассказали авторы.
В результате дети должны узнать, что существует анонимный телефон доверия, а также доверительный чат на сайте игры.
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