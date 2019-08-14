https://static.news.ru/photo/c3c4980a-bec6-11e9-ab4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chuck Berman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

22 жителя Соединённых Штатов были госпитализированы после использования электронных сигарет. У всех пациентов наблюдаются проблемы с дыханием.

В настоящий момент врачи не знают, что именно привело к госпитализации, передаёт NBC .

Все пациенты сообщили, что они курили вейпы перед тем, как они попали в больницу, но мы не знаем всех продуктов, которые они использовали, — отметила представитель управления здравоохранения штата Висконсин Андреа Палм.

Некоторые пострадавшие признались, что использовали жидкость, которая помимо никотина содержит тетрагидроканнабинол (элемент марихуаны, обладающий психоактивными свойствами).

Состояние нескольких человек ухудшилось и врачам пришлось подключить их к аппарату искусственного дыхания. Оного пациента ввели в искусственную кому.

Ранее News.ru писал, что курение электронных сигарет и кальянов может привести к серьёзным инфекционным заболеваниям, в числе которых туберкулёз и неизлечимая «попкорновая болезнь лёгких» (облитерирующий бронхиолит). Российские специалисты отмечают, что одной из причин заражения может стать отсутствие профилактической дезинфекции, а также необходимой санитарной обработки нагревательных табачных приборов.