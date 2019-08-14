22 жителя Соединённых Штатов были госпитализированы после использования электронных сигарет. У всех пациентов наблюдаются проблемы с дыханием.
В настоящий момент врачи не знают, что именно привело к госпитализации, передаёт
Все пациенты сообщили, что они курили вейпы перед тем, как они попали в больницу, но мы не знаем всех продуктов, которые они использовали, — отметила представитель управления здравоохранения штата Висконсин Андреа Палм.
Некоторые пострадавшие признались, что использовали жидкость, которая помимо никотина содержит тетрагидроканнабинол (элемент марихуаны, обладающий психоактивными свойствами).
Состояние нескольких человек ухудшилось и врачам пришлось подключить их к аппарату искусственного дыхания. Оного пациента ввели в искусственную кому.
Ранее News.ru писал, что курение электронных сигарет и кальянов может привести к серьёзным инфекционным заболеваниям, в числе которых туберкулёз и неизлечимая «попкорновая болезнь лёгких» (облитерирующий бронхиолит). Российские специалисты отмечают, что одной из причин заражения может стать отсутствие профилактической дезинфекции, а также необходимой санитарной обработки нагревательных табачных приборов.