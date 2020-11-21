Десятая часть россиян затруднилась подобрать цензурный синоним «локдауну»

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из своих запасов ненормативной лексики. Ещё 3% заявили, что аналогов этому слову в русском языке вообще нет.

По мнению каждого пятого (20%), данный термин можно заменить словом «изоляция», 15% предложили в качестве синонима «карантин».

Кроме того, предлагались такие версии как «ограничение» (5%), «блокировка» (4%), а также «домашний арест» и «запрет» (по 2%), сообщает РБК со ссылкой на результаты соответствующего опроса.

Ранее эксперты признали «локдаун» словом 2020 года, поскольку в связи с пандемией коронавируса его употребление в английском языке выросло в 35 тысяч раз. По их словам, состояние всеобщего застоя стало самым пугающим для людей в текущем году.

Как писал NEWS.ru, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский выступил против использования в России термина «локдаун». По его мнению, для обозначения ситуации с принятием особых мер безопасности можно применять выражение «всё закрыто». Он также предложил отказаться от понятий «онлайн» и «офлайн» обучение в пользу «очной» и «заочной» формы.