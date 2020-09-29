Депутаты попросили выдавать инвалидам больше трёх пелёнок в день

https://static.news.ru/photo/028bdc62-02fd-11eb-a7cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: John Nastelin/ТАСС

По действующим нормативам одному инвалиду, в том числе ребёнку, в сутки положено три единицы абсорбирующего белья: подгузников или пелёнок. Депутат Госдумы Айрат Фаррахов обратился к министру труда и соцзащиты Антону Котякову с предложением увеличить этот норматив.

В приказе Минтруда для абсорбирующего белья, то есть подгузников и пелёнок, предельный срок пользования составляет восемь часов, и лишь при синдроме полиурии — пять часов.

Такие нормативы совершенно не отвечают реальности, особенно если говорить о детях-инвалидах. Люди, которые ко мне обращались, просят увеличить норматив хотя бы в полтора раза, даже не в два, — рассказал «Парламентской газете» Фаррахов.

Он добавил, что для этого придётся увеличить финансирование, поэтому вопросом необходимо заняться уже сейчас, пока не принят проект федерального бюджета и Фонда социального страхования на 2021 год.

Член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ольга Павлова также подтвердила большое число обращений по поводу качества и количества абсорбирующего белья, которое выдают инвалидам.

Жалобы показывают, что есть системная проблема, которая требует кардинальных изменений, — подчеркнула она.

Как писал NEWS.ru, Фонд социального страхования задолжал обеспечение техническими средствами реабилитации для инвалидов по итогам 2019 года на сумму 8,4 млрд рублей. Как следует из отчёта Счётной палаты РФ, ФСС получил 391 млн заявок с просьбой предоставить или заменить технические средства реабилитации. Однако было выполнено лишь 385,2 млн заявок. Таким образом, по итогам 2019 года ФСС задолжал инвалидам 5,8 млн технических средств реабилитации на сумму 8,4 млрд рублей.