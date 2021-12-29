Депутаты Мосгордумы отклонили законопроект о поддержке ветеранов труда

Мосгордума отклонила законопроект о поддержке ветеранов труда. В документе предлагалось выплачивать гражданину более высокую сумму пособий по категории «ветеран труда» либо «дети войны», сообщает РИА Новости.

Сейчас размер ежемесячных городских денежных выплат (ЕГДВ) для категории «дети войны» составляет 1643 рубля, а для категории «ветеран труда» — 1096 рублей. В случае если человек имеет право претендовать сразу на два вышеперечисленных основания одновременно, то, согласно документу, ежемесячная денежная выплата должна устанавливаться по одному из них, но в более высоком размере.

18 октября законопроект «О внесении изменений в статью 10 закона города Москвы от 3 ноября 2004 года № 70 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей города Москвы» рассмотрела комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике. После чего рекомендовала рассмотреть документ Мосгордуме.

Ранее в Пенсионном фонде России напомнили, что жители села имеют право на повышенную пенсию. При этом для получения увеличенной пенсии необходимо соблюдение нескольких условий, в частности, иметь трудовой стаж не менее 30 лет в отрасли сельского хозяйства и не иметь при получении пенсии оплачиваемой работы. Сам перерасчёт происходит автоматически.