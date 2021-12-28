Депутата Рашкина лишили водительских прав на полтора года

Депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, пойманного под Саратовом за рулём машины с тушей лося, лишили на полтора года водительских прав и оштрафовали на 30 тысяч рублей за вождение автомобиля в пьяном виде. Соответствующее решение было вынесено 27 декабря. Дело об административном правонарушении рассматривалось в закрытом режиме, пишет «Комсомольская правда».

Вынесено постановление о назначении административного наказания в виде лишения водительского удостоверения сроком на один год и шесть месяцев и штрафа на сумму 30 тысяч рублей, — подтвердила помощник судьи.

Ранее Басманный районный суд Москвы запретил Рашкину до 13 февраля 2022 года посещать охотничьи угодья и покидать место жительства без письменного разрешения следователя с 23:00 до 07:00. Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде запрета определённых действий и ограничил политика в передвижениях и запретил пользоваться средствами связи и Интернетом, основываясь на том, что у депутата от КПРФ имеются влияние и связи, которыми он может воспользоваться для оказания давления на ход следствия.

Защита политика настаивает на том, что Рашкин не может влиять на ход дела в силу хотя бы того, что сам письменно изъявил готовность явиться в Следственный комитет и дать показания, что и было сделано. Что касается запрета на использование средств связи, это мешает основной деятельности парламентария, который должен участвовать в законотворческой деятельности и рассматривать обращения граждан, что без современных средств связи фактически невозможно, говорится в документе. В итоге защита политика просит отменить постановление суда.

Сам депутат также заявил, что продолжит работу в нижней палате парламента, несмотря на наложенные судом запреты. При этом защита депутата намерена обжаловать судебные запреты охотиться во время следствия и выходить из дома ночью.