Депутат Госдумы выступил против усиленного вооружения ЧОПов Депутат Синельщиков: для эффективной работы ЧОПов нужны не пушки, а кадры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Частные охранные организации не следует дополнительно вооружать, заявил NEWS.ru первый зампред Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков. По его мнению, самое главное — это наличие квалифицированных кадров в охранном бизнесе.

Какие законы можно придумать, чтобы сделать частную охрану более эффективной: дать им пулеметы или пушки? Нет, конечно. В законодательстве все есть для этого, а как сделать, чтобы они эффективно работали — этот вопрос всегда упирается в кадры, — заявил Юрий Синельщиков.

Парламентарий полагает, что при необходимости необходимо вооружать «штатных работников — армию, полицию, ФСБ». В вооружении же ЧОПов, по его словам, нехватки никогда не было.

Если нужно, давайте вооружать [эти госструктуры], начиная от табельного оружия и заканчивая средствами защиты, средствами нападения. Надо спрашивать у них, смотреть, анализировать и, если надо, — соответствующим образом финансировать. А что [до] вооружения ЧОПов, то в этом никогда не было нехватки, были только излишества, — резюмировал депутат.

После теракта в «Крокус Сити Холле» депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что по закону частные организации, охраняющие объекты массового пребывания людей, должны иметь служебное оружие, однако они не обязаны выставлять вооруженные посты. В связи с этим он выступил с инициативой изменить закон и возложить на частную охрану обязанность обеспечивать вооруженную охрану объектов повышенной антитеррористической защищенности.