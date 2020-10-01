16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Дело задержавших Голунова экс-полицейских рассмотрят в закрытом режиме

17:25, 01 октября 2020
Игорь Ляховец Игорь Ляховец Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Суд рассмотрит дело бывших сотрудников полиции, обвиняемых в незаконном задержании журналиста Ивана Голунова и фальсификации доказательств его вины, в закрытом режиме.

Об этом сообщил адвокат основного обвиняемого Игоря Ляховца Алексей Коврижкин. По его словам, решение было принято в связи с тем, что в деле содержатся секретные материалы.

Дело будет слушаться в закрытом для прессы режиме, — сообщил он ТАСС.

Коврижкин добавил, что он, как и его подзащитный, уже успели ознакомиться с материалами дела.

Обвиняемыми по уголовному делу проходят Игорь Ляховец, Роман Феофанов, Акбар Сергалиев и Максим Уметбаев. На данный момент они находятся под стражей, Басманный суд Москвы продлил их арест до 7 декабря 2020 года. Расследование дела Следственный комитет завершил ещё 29 июля, после чего им было предъявлено обвинение в окончательной редакции.

Ранее NEWS.ru писал о том, что следственные органы засекретили три тома уголовного дела в отношении экс-полицейских, обвиняемых в незаконном задержании журналиста Ивана Голнунова, рассказал его адвокат Сергей Бадамшин.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео