Дело задержавших Голунова экс-полицейских передали в Генпрокуратуру

https://static.news.ru/photo/9504bc34-0a33-11eb-87e7-fa163e074e61_660.jpg Акбар Сергалиев Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Уголовное дело в отношении бывших сотрудников полиции, обвиняемых в незаконном задержании журналиста Ивана Голунова и фальсификации доказательств его вины, передано на утверждение в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Фигуранты уже ознакомились с материалами.

По словам адвоката Сергея Бадамшина, представляющего интересы репортёра, все они подписали протоколы о завершении процедуры ознакомления, передаёт ТАСС.

Объём уголовного дела составляет 24 тома, в него входят вещественные доказательства, документы, пять телефонов, ноутбук, а также 39 электронных носителей информации.

Обвиняемыми проходят Игорь Ляховец, Роман Феофанов, Акбар Сергалиев и Максим Уметбаев. Они находятся под стражей, Басманный суд Москвы продлил их арест до 7 декабря 2020 года. Расследование дела Следственный комитет завершил 29 июля, после чего им было предъявлено обвинение в окончательной редакции и дано время на ознакомление с материалами.

Корреспондент отдела расследований издания «Медуза» Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня 2019 года. В полиции заявили, что при досмотре и дома у репортёра были найдены свёртки с наркотическим веществом и весы. Суд отправил его под домашний арест на два месяца, однако уже 11-го числа дело было закрыто из-за недоказанности причастности журналиста к совершению преступления.

Ранее NEWS.ru писал, что суд рассмотрит дело экс-полицейских в закрытом режиме.