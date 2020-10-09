Дело задержавших Голунова экс-полицейских передали в Генпрокуратуру

Уголовное дело в отношении бывших сотрудников полиции, обвиняемых в незаконном задержании журналиста Ивана Голунова и фальсификации доказательств его вины, передано на утверждение в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Фигуранты уже ознакомились с материалами.
По словам адвоката Сергея Бадамшина, представляющего интересы репортёра, все они подписали протоколы о завершении процедуры ознакомления,
Объём уголовного дела составляет 24 тома, в него входят вещественные доказательства, документы, пять телефонов, ноутбук, а также 39 электронных носителей информации.
Обвиняемыми проходят Игорь Ляховец, Роман Феофанов, Акбар Сергалиев и Максим Уметбаев. Они находятся под стражей, Басманный суд Москвы продлил их арест до 7 декабря 2020 года. Расследование дела Следственный комитет завершил 29 июля, после чего им было предъявлено обвинение в окончательной редакции и дано время на ознакомление с материалами.
Корреспондент отдела расследований издания «Медуза» Иван Голунов был
Ранее NEWS.ru писал, что суд рассмотрит дело экс-полицейских в закрытом режиме.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен