Даже если вы ни разу не держали лейку, посадите этот цветок: не болеет, растет на клумбе и у пруда

Фото: D-NEWS.ru
Ирисы — многолетники, чьи изящные цветы с шестью лепестками напоминают порхающих экзотических бабочек, а их палитра включает синие, фиолетовые, розовые, желтые и даже почти черные оттенки.

Самые неприхотливые виды — ирисы сибирские (Iris sibirica), которые не требуют частого деления, отлично переносят и влажную весну, и засушливое лето, а их узкая листва остается декоративной весь сезон после цветения. Он не требует никаких навыков в поливе и подкормках.

Для солнечных сухих мест идеальны бородатые ирисы, которые цветут даже без полива и прекрасно чувствуют себя на самых бедных почвах. «Сортом-роботом» называют бородатый ирис June Rose — он выдерживает и засуху, и дождливую весну, цветет крупными персиково-розовыми гофрированными цветами до 90 см высотой.

Для заболоченных мест и берегов пруда выбирайте болотный ирис (Iris pseudacorus) с ярко-желтыми цветами — он растет в воде и не болеет. В альпинариях и рокариях лучшие карлики — миниатюрные бородатые ирисы высотой до 25 см, например бархатный Alaia в оранжево-бордовых тонах или Jive с золотисто-абрикосовыми цветам.

Дарья Иванова
