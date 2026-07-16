Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
16 июля 2026 в 19:30

Цветет белыми душистыми цветами, а осенью вспыхивает красными гроздьями: эта лиана собирает взгляды

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Лимонник китайский — эта мощная деревянистая лиана, достигающая в длину до 10–15 метров, весной покрывается изящными белыми или кремовыми душистыми цветками, которые привлекают в сад пчел и наполняют воздух тонким лимонным ароматом.

Летом лимонник радует глаз густой сочной зеленью, создавая живописную тень для беседки или перголы, а его листья и стебли источают характерный лимонный запах, который и дал растению его название. Но главное зрелище ждет вас осенью: когда листья опадают, на ветвях остаются висеть длинные, до 10–12 см, плотные кисти, усыпанные 20–25 ярко-красными, блестящими ягодами, которые выглядят как россыпь рубинов на фоне голых плетей. Ягоды съедобны, обладают кисло-сладким, пряным вкусом с легкой горчинкой.

Лимонник достаточно морозостоек и подходит для выращивания в большинстве регионов России, но не переносит засуху и требует регулярного полива.

Ранее был назван многолетник, который вырастает в пышный куст, цветущий волнами до заморозков.

Проверено редакцией
Общество
цветы
дачи
растения
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дрон ВСУ прицельно ударил по пожарной автоцистерне МЧС
Раскрыта причина ДТП с грузовиком и поездом в Дагестане
Домашние привычки счастья: какую роль играет текстиль в ежедневных ритуалах
Новые правила продажи топлива, любовники-грабители на Неве: что дальше
Хуснуллин раскрыл, когда стоит ждать расширения трассы «Украина»
Жителям Орловской области станет проще купить топливо
Мальчик пропал в Краснодаре
Стало известно состояние участников ДТП с поездом в Дагестане
Чемпион мира Крамник оспорил годовое отстранение от шахмат в суде
Стало известно о новых назначениях на Украине
Экс-начальника сумской и харьковской полиции ликвидировали
Британский суд отправил за решетку двух подростков-хакеров
Киев хочет ядерной катастрофы: теракт на Запорожской АЭС, жертвы
Центр Дубая содрогнулся от взрывов
Погибшего главного инженера ЗАЭС представят к госнаграде
Федоров решил стать президентом Украины: три сценария смены Зеленского
«Задержанный» в Ереване хакер уже осужден в России
МИД России обратился к Южной Корее из-за сближения с НАТО
В Дагестане пассажирский поезд столкнулся с грузовиком КамАЗ
Отпуск мечты в Таиланде обернулся комой для туриста
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке
Семья и жизнь

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.