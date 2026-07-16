Цветет белыми душистыми цветами, а осенью вспыхивает красными гроздьями: эта лиана собирает взгляды

Лимонник китайский — эта мощная деревянистая лиана, достигающая в длину до 10–15 метров, весной покрывается изящными белыми или кремовыми душистыми цветками, которые привлекают в сад пчел и наполняют воздух тонким лимонным ароматом.

Летом лимонник радует глаз густой сочной зеленью, создавая живописную тень для беседки или перголы, а его листья и стебли источают характерный лимонный запах, который и дал растению его название. Но главное зрелище ждет вас осенью: когда листья опадают, на ветвях остаются висеть длинные, до 10–12 см, плотные кисти, усыпанные 20–25 ярко-красными, блестящими ягодами, которые выглядят как россыпь рубинов на фоне голых плетей. Ягоды съедобны, обладают кисло-сладким, пряным вкусом с легкой горчинкой.

Лимонник достаточно морозостоек и подходит для выращивания в большинстве регионов России, но не переносит засуху и требует регулярного полива.

Ранее был назван многолетник, который вырастает в пышный куст, цветущий волнами до заморозков.