COVID-19 выявлен у 50 членов избиркомов на Ставрополье

https://static.news.ru/photo/ca77c7e8-b84a-11ea-b4b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тестирование на коронавирус дало положительный результат у 50 членов избирательных комиссий Ставропольского края.

Об этом сообщил председатель региональной комиссии Евгений Демьянов. По его словам, в целом это не сказалось на работе состава участковых комиссий.

Тестирование проведено, были более 50 человек выявлены, — заявил он.

По словам Демьянова, инфицированных членов избиркомов заменят на людей из резерва. Всего в организации общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ в Ставропольском крае задействовано более 40 тыс. человек. Демьянов при этом не уточнил, приступили ли инфицированные сотрудники к работе к моменту выявления коронавируса, передаёт «Коммерсант».

Ранее NEWS.ru писал о том, что предложение изменить Конституцию РФ президент Владимир Путин высказал 15 января во время оглашения послания Федеральному собранию. Общероссийское голосование по этому вопросу было назначено на 22 апреля, но из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране на фоне пандемии коронавируса его перенесли. Позже Путин объявил, что голосование пройдёт 1 июля.