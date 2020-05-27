ЦИК ждёт предложений по организации дистанционного голосования в регионах

https://static.news.ru/photo/0dad6dd2-a000-11ea-9909-fa163e074e61_660.jpg Фото: cikrf.ru

Центральная избирательная комиссия РФ ждёт от российских регионов предложений по организации дистанционного электронного голосования по поправкам к Конституции.

Об этом заявил замглавы ЦИК Николай Булаев на заседании Центризбиркома. По его словам, на сегодняшний день существует поправка в федеральный закон, позволяющая проведение дистанционного электронного голосования.

У нас есть сегодня одно предложение от Москвы, и мы ждём от регионов, желающих в этом поучаствовать, предложений и соответствующей защиты перед ЦИК своих предложений. Это будет важно, посмотреть, кто на что готов, — сказал он.

Председатель ЦИК Элла Памфилова, в свою очередь, отметила, что предложение, поступившее от Москвы, пока нельзя считать официальным, так как президент страны Владимир Путин ещё не назначил дату голосования, передаёт РИА Новости.

Но намерения мы выясняем, чтобы понять, с чем мы столкнёмся, — добавила она.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российские власти рассматривают возможность провести голосование по поправкам в Конституцию 1 или 8 июля. Об этом сообщил источник, знакомый с ходом подготовки к мероприятию.