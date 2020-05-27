ЦИК ждёт предложений по организации дистанционного голосования в регионах

Центральная избирательная комиссия РФ ждёт от российских регионов предложений по организации дистанционного электронного голосования по поправкам к Конституции.
Об этом заявил замглавы ЦИК Николай Булаев на заседании Центризбиркома. По его словам, на сегодняшний день существует поправка в федеральный закон, позволяющая проведение дистанционного электронного голосования.
У нас есть сегодня одно предложение от Москвы, и мы ждём от регионов, желающих в этом поучаствовать, предложений и соответствующей защиты перед ЦИК своих предложений. Это будет важно, посмотреть, кто на что готов, — сказал он.
Председатель ЦИК Элла Памфилова, в свою очередь, отметила, что предложение, поступившее от Москвы, пока нельзя считать официальным, так как президент страны Владимир Путин ещё не назначил дату голосования,
Но намерения мы выясняем, чтобы понять, с чем мы столкнёмся, — добавила она.
Ранее NEWS.ru писал о том, что российские власти рассматривают возможность провести голосование по поправкам в Конституцию 1 или 8 июля. Об этом сообщил источник, знакомый с ходом подготовки к мероприятию.
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