«Чёрного риэлтора» приговорили к пожизненному сроку за несколько убийств

https://static.news.ru/photo/916273c2-e6e4-11ea-900d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский городской суд приговорил 25 августа 2020 года к пожизненному заключению «чёрного риелтора» Романа Миронова. По данным следствия, вместе с сообщниками он убил свою жену, двух её братьев и мать ради 20 млн рублей от продажи квартир, передаёт пресс-служба инстанции. Отбывать наказание фигурант будет в исправительной колонии особого режима.

Его подельники — Амин Арсланбеков, Максим Николаев, Сусанна Турамуратова — приговорены к 17, 19 и 10 годам лишения свободы соответственно. Мужчины будут «сидеть» в колониях строгого режима, женщине назначили общий режим. Представители суда отметили, что в рассмотрении данного дела принимали участие присяжные. Они признали подозреваемых виновными, не заслуживающими снисхождения. Их задержали в 2016 году. Тогда им вменяли убийства, мошенничество, незаконное хранение оружия и изготовление поддельных документов.

По версии столичного главка СК РФ, в 2010 году Миронов убедил супругу продать её квартиру и комнату ради инвестирования денег в некие проекты. Спустя год погибшая поинтересовалась судьбой вырученных средств — 7 млн рублей. Тогда будущий осуждённый, по информации оперативников, убил её из пистолета в съёмной квартире, после чего избавился от трупа на территории Рязанской области.

В 2014-м, считает следствие, вместе с подельниками, Миронов решил завладеть трёхкомнатной квартирой матери убитой жены. Стоимость недвижимости составила 13 млн рублей. Фигурант также волновался, что родственница пропавшей супруги хочет обратиться к силовикам по факту исчезновения дочери. Тогда он, по версии оперативников, организовал убийство женщины и двух её сыновей, тела жертв преступления потом сожгли также на территории Рязанской области.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Московский городской суд 24 августа приговорил к 15 годам лишения свободы пенсионерку, которая заживо сожгла мужчину и женщину после совместного распития алкогольных напитков. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима.

6 сентября 2019 года Короткова, по версии следствия, в нетрезвом виде в квартире жилого дома по Каширскому шоссе подожгла одеяла, под которыми спали женщина и мужчина, с которыми она выпивала. Убедившись, что начался пожар, пенсионерка покинула квартиру. В результате пожара мужчина и женщина скончались, а квартира сгорела. Дочери погибшего был причинён материальный ущерб на сумму свыше 448 тыс. рублей.