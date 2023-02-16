Что подарить на 23 Февраля мужчине Самые полезные и функциональные презенты в День защитника Отечества

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У нас в стране прочно укрепилась традиция поздравлять мужчину с Днем защитника отечества независимо от того, есть у него статус военнослужащего или нет.

В этой статье мы собрали для вас идеи подарков — что можно подарить на 23 Февраля коллегам, мужу, папе, дедушке, брату, парню, сыну, другу, маленькому мальчику.

Универсальные подарки на 23 Февраля мужчинам

Что подарить мужчине на 23 Февраля, если вы не осведомлены о его увлечениях, но хотите порадовать чем-то полезным и функциональным? В таком случае подойдут такие варианты подарков:

Мультитул. Прекрасная идея подарка, который пригодится как любителю активного образа жизни, так и просто практичному мужчине. Количество инструментов в мультитуле может быть разным и доходить до 20. Совет — подыскивайте модель из качественной и прочной стали, тогда подаренный вами мультитул прослужит долгие годы. Наличие чехла в комплекте будет плюсом.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Что подарить на 23 февраля

Книга. Книга — самый универсальный подарок на 23 Февраля. Особенно уместны для подарка будут книги любимого жанра или коллекционное издание любимого автора.

Книга — самый универсальный подарок на 23 Февраля. Особенно уместны для подарка будут книги любимого жанра или коллекционное издание любимого автора. Чайный набор. Такой подарок на 23 Февраля можно собрать своими руками. В конце зимы остановите свой выбор на различных витаминных сборах, например, подойдет чай с черной смородиной, сушеным апельсином, яблоками, малиной и гибискусом. К набору также можно добавить баночку ароматного варенья, шоколад и открытку с поздравлением.

Такой подарок на 23 Февраля можно собрать своими руками. В конце зимы остановите свой выбор на различных витаминных сборах, например, подойдет чай с черной смородиной, сушеным апельсином, яблоками, малиной и гибискусом. К набору также можно добавить баночку ароматного варенья, шоколад и открытку с поздравлением. Бутылка для воды, фляга или термос. Незаменимые вещи, которые всегда пригодятся любому мужчине независимо от возраста и рода деятельности.

Незаменимые вещи, которые всегда пригодятся любому мужчине независимо от возраста и рода деятельности. Витамины и БАДы. Такая идея подарка на 23 Февраля порадует не только мужчин, кто занимается спортом, но также всех тех, кто заботится о своем здоровье. Единственный нюанс — перед тем, как купить такой подарок, обязательно поинтересуйтесь у мужчины, какие препараты он обычно принимает. Если же такой возможности нет — подберите что-то универсальное, например, витамин Д, омега 3 или мультивитамины для мужчин.

Идеи подарков на 23 февраля мужу

Что можно подарить на 23 Февраля близкому человеку? Конечно, вещи, сочетающие в себе заботу о человеке и знание его увлечений.

Это могут быть:

Термобелье. Что подарить на 23 Февраля, если ваш мужчина зимой проводит много времени на открытом воздухе? Конечно, комплект качественного термобелья. Чтобы совсем сразить своей заботой, дополнить набор также можно носками из натуральной шерсти.

Что подарить на 23 Февраля, если ваш мужчина зимой проводит много времени на открытом воздухе? Конечно, комплект качественного термобелья. Чтобы совсем сразить своей заботой, дополнить набор также можно носками из натуральной шерсти. Утяжеленное одеяло. Полезный подарок, который поможет быстрее расслабиться и хорошо высыпаться.

Полезный подарок, который поможет быстрее расслабиться и хорошо высыпаться. Японский нож для мяса. Отличный подарок мужу на 23 Февраля, если он любит готовить. Ножи из высокотехнологичной японской стали с тонким лезвием высоко ценятся поварами по всему миру.

Отличный подарок мужу на 23 Февраля, если он любит готовить. Ножи из высокотехнологичной японской стали с тонким лезвием высоко ценятся поварами по всему миру. Стильный шарф или снуд. Мужчины ценят комфортные и приятные к телу вещи, поэтому такой подарок точно будет оценен по достоинству. При выборе шарфа для подарка обращайте внимание не только на расцветку и принт, но и на качество материала.

Мужчины ценят комфортные и приятные к телу вещи, поэтому такой подарок точно будет оценен по достоинству. При выборе шарфа для подарка обращайте внимание не только на расцветку и принт, но и на качество материала. Спортивная сумка. Прекрасный подарок на 23 Февраля для спортивных мужчин. Очень большой выбор сумок в магазинах позволяет подобрать не только практичный, но и красивый подарок. К примеру, есть стильные модели из кожи, которые не только будут служить долгие годы, но и удачно впишутся в модный образ мужчины.

Фото: shutterstock.com Подарки на 23 февраля мужчинам

Мастер-класс по экстремальному вождению. Если ваш муж водит автомобиль, то наверняка оценит возможность усовершенствовать свое мастерство на курсах контраварийного вождения.

Если ваш муж водит автомобиль, то наверняка оценит возможность усовершенствовать свое мастерство на курсах контраварийного вождения. Прыжок с парашютом. Ещё одна идея подарка на 23 Февраля для любителей пощекотать адреналин.

Ещё одна идея подарка на 23 Февраля для любителей пощекотать адреналин. Мужской килт для бани. Банные подарки на 23 Февраля мужчинам, которые любят посещать баню или сауну — всегда беспроигрышный вариант. К примеру, это может быть махровый банный килт. В магазинах можно найти стильные комплекты, куда дополнительно входит варежка и шапка в том же стиле.

Банные подарки на 23 Февраля мужчинам, которые любят посещать баню или сауну — всегда беспроигрышный вариант. К примеру, это может быть махровый банный килт. В магазинах можно найти стильные комплекты, куда дополнительно входит варежка и шапка в том же стиле. Умная колонка. Мужчины обожают всяческие гаджеты, облегчающие жизнь. Умные колонки с голосовым помощником сейчас на пике популярности, к ним можно подключать умные устройства и розетки, управлять электроприборами, включать или выключать фильмы и музыку при помощи голоса, искать что-либо в интернете.

Мужчины обожают всяческие гаджеты, облегчающие жизнь. Умные колонки с голосовым помощником сейчас на пике популярности, к ним можно подключать умные устройства и розетки, управлять электроприборами, включать или выключать фильмы и музыку при помощи голоса, искать что-либо в интернете. Одежда. Если не знаете что подарить на 23 Февраля, это может быть что-либо из одежды. Например, свитер любимого оттенка, шапка или шарф, сенсорные перчатки, необычные носки или эффектный галстук.

Если не знаете что подарить на 23 Февраля, это может быть что-либо из одежды. Например, свитер любимого оттенка, шапка или шарф, сенсорные перчатки, необычные носки или эффектный галстук. Квадрокоптер. Такой подарок мужу можно подарить на 23 Февраля, если он, к примеру, увлекается видеосъемкой или работает в недвижимости.

Такой подарок мужу можно подарить на 23 Февраля, если он, к примеру, увлекается видеосъемкой или работает в недвижимости. Поездка в эко-отель. Такой подарок на 23 Февраля подойдет для тех, кто много работает. Комфортный отель на природе, сауна, спа-процедуры, красивые виды, минимум цифровых раздражителей — то, что нужно, чтобы отдохнуть и со свежими силами продолжить покорять карьерные вершины.

Подарки на 23 Февраля коллегам

Подарки на 23 Февраля коллегам по работе и сотрудникам часто вызывают наибольшие затруднения. Ведь нужно подобрать такие корпоративные презенты, чтобы они были приятными, но при этом получилось недорого, ведь коллег зачастую много.

Фото: shutterstock.com Идея подарка на 23 февраля

Если вы осведомлены об интересах и увлечениях мужчин-сослуживцев, то не составит труда выбрать, что подарить на 23 Февраля. В остальных случаях имеет смысл подобрать что-то нейтральное.

Вот некоторые примеры нейтральных подарков мужчинам-коллегам:

Кожаный ежедневник. Можно собрать целый набор из стильного ежедневника, ручки и других канцелярских мелочей.

Можно собрать целый набор из стильного ежедневника, ручки и других канцелярских мелочей. Внешний жесткий диск или металлическая USB-флешка. Незаменимые носители информации, которые абсолютно всегда пригодятся в работе.

Незаменимые носители информации, которые абсолютно всегда пригодятся в работе. Чехол для телефона с беспроводной зарядкой. Функциональный подарок, который также придется очень кстати

Функциональный подарок, который также придется очень кстати Термокружка. В офисе или на природе, в поездках или на даче — термокружка всегда будет полезным подарком.

В офисе или на природе, в поездках или на даче — термокружка всегда будет полезным подарком. Кулинарный мастер-класс. Отличная идея, когда мужской коллектив не сильно большой — устроить коллективный кулинарный мастер-класс. В качестве блюда можно выбрать что-то брутальное — например, идеальный стейк или каре ягненка.

Отличная идея, когда мужской коллектив не сильно большой — устроить коллективный кулинарный мастер-класс. В качестве блюда можно выбрать что-то брутальное — например, идеальный стейк или каре ягненка. Чайная церемония. Еще одна идея коллективного подарка для мужчин-сотрудников. Такую церемонию можно устроить даже в офисе — приглашенный мастер расскажет об истории чая и проведет эффектную церемонию.

Еще одна идея коллективного подарка для мужчин-сотрудников. Такую церемонию можно устроить даже в офисе — приглашенный мастер расскажет об истории чая и проведет эффектную церемонию. Сладкий подарочный набор. Такой подарок на 23 Февраля можно собрать своими руками, если нужно подарить что-то недорогое. В набор можно добавить стильную большую кружку, черный крупнолистовой чай с травами, орехи и сухофрукты в шоколаде, баночку варенья из сосновых шишек, поздравительную открытку.

Подарки на 23 Февраля мальчикам

Для самых маленьких защитников лучше всего подойдет что-то веселое либо съедобное. Мальчикам постарше в тему будут различные компьютерные аксессуары либо подарочные сертификаты на активные виды отдыха.

Фото: shutterstock.com Подарки на 23 февраля мальчикам

Ниже несколько идей — что можно подарить мальчикам на 23 Февраля:

Беспроводные наушники.

Полет в аэротрубе.

Настольная игра.

Поход в тир.

Копилка.

Бинокль.

Игровая компьютерная мышь.

Поход в картинг-клуб.

Проектор звездного неба.

Компьютерная игра.

Набор железной дороги.

Конструктор Lego.

Робот-трансформер.

Недорогие подарки на 23 Февраля

Что подарить мужчине на 23 Февраля, если у него все есть? Необязательно дарить что-то дорогое — зачастую символические сувениры способны порадовать не меньше.

Делимся несколькими идеями недорогих подарков на 23 Февраля:

Бутылка для воды. Не только полезный, но и стильный сувенир, который можно подарить на 23 Февраля любому мужчине.

Не только полезный, но и стильный сувенир, который можно подарить на 23 Февраля любому мужчине. Ланч-бокс. Сейчас можно подобрать ланч-бокс на любой вкус и кошелек. Есть многоуровневые, с подогревом, с термосумкой и даже складные.

Сейчас можно подобрать ланч-бокс на любой вкус и кошелек. Есть многоуровневые, с подогревом, с термосумкой и даже складные. Обложка на паспорт из кожи. Практичный недорогой подарок, который с легкостью заменит портмоне или кошелек. В продаже есть обложки с дополнительными кармашками, которые одновременно вмещают паспорт, СНИЛС, водительское удостоверение, банковские карты, и при этом легко помещаются в карман. Мужчина такой аксессуар точно оценит.

Практичный недорогой подарок, который с легкостью заменит портмоне или кошелек. В продаже есть обложки с дополнительными кармашками, которые одновременно вмещают паспорт, СНИЛС, водительское удостоверение, банковские карты, и при этом легко помещаются в карман. Мужчина такой аксессуар точно оценит. Набор пирожных. Что можно подарить на 23 Фвраля человеку, у которого все есть? Конечно, сладости. Например, вкуснейшие муссовые пирожные, эклеры с разными наполнителями, шоколадные, бисквитные, пирожные с заварным кремом — подарочный десерт можно подобрать на любой вкус.

Что можно подарить на 23 Фвраля человеку, у которого все есть? Конечно, сладости. Например, вкуснейшие муссовые пирожные, эклеры с разными наполнителями, шоколадные, бисквитные, пирожные с заварным кремом — подарочный десерт можно подобрать на любой вкус. Носки. Чтобы такой недорогой подарок на 23 Февраля не считался тривиальным, стоит отдать предпочтение носкам ярких расцветок и с необычным принтом. Широкий ассортимент таких носков можно подыскать среди брендов Happy Socks, Modi, KingKit и других.

Фото: shutterstock.com Недорогой подарок на 23 февраля

Кружка с двойными стенками. Еще один вариант оригинального и недорогого подарка на 23 Февраля. Кружка из термостойкого стекла выглядит стильно и современно, а двойные стенки помогают долго сохранять температуру напитка, оставаясь при этом снаружи прохладной и безопасной. В набор к кружке можно добавить вкусный чай и сладости.

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