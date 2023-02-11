Любителей БАДов предупредили об угрозе смертельного заболевания Онколог Минздрава РФ Каприн: бесконтрольный прием БАДов может влиять на развитие рака

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Бесконтрольный прием биологически активных добавок (БАД) может повлиять на развитие онкологического заболевания. Об этом предупредил в интервью РИА Новости главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн. Он также подчеркнул, что в группу риска по заболеванию раком входят люди с ожирением, любители неумеренного потребления алкоголя и красного мяса.

Есть определенные факторы риска, к ним относится, например, ожирение, оно повышает вероятность развития колоректального рака и рака поджелудочной железы. Кроме того, курение, злоупотребление алкоголем, употребление красного мяса. Появились и очень интересные данные о том, что бесконтрольный прием БАДов может влиять на развитие рака, эти данные мы должны будем еще проанализировать, — отметил Каприн.

Он также подчеркнул, что вылечить онкологию на ранней стадии гораздо легче, поэтому не стоит бояться идти к врачу и пренебрегать бесплатной диспансеризацией.

Ранее Каприн предположил, что коронавирус едва ли способен провоцировать онкологические заболевания. По его словам, люди, перенесшие COVID-19, заболевают раком не чаще других. Врач уточнил, что влияние коронавируса на ситуацию с онкологией может быть опосредованным. Эпидемиологическая ситуация стала причиной того, что на некоторое время была приостановлена диспансеризация.

В свою очередь кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН, врач-онколог Евгений Черемушкин рассказал, что чаще всего злокачественные опухоли у мужчин появляются на коже, в легких, предстательной железе и толстой кишке. У женщин же больше всего раку подвержена вся репродуктивная система. Врач объяснил, что эти органы постоянно находятся в контакте с внешней средой, а потому больше остальных подвержены заболеваниям.