В Роскачестве назвали лучшие беспроводные наушники

https://static.news.ru/photo/89727258-7b49-11eb-9cd3-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

Роскачество совместно с коллегами из Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний (International Consumer Research and Testing ICRT) провело тестирование и назвало лучшие беспроводные наушники. В исследовании приняла участие только любительская техника, не предназначенная для профессионального использования.

В результате первое место заняла модель Apple Airpods Max. Из максимальных пяти баллов по каждому показателю эта модель набрала 3,55 балла за качество звука, 3,2 балла за удобство, 2,57 балла за батарею, а в общем рейтинге — 3,73 балла. Стоит заметить, что приблизительная цена таких наушников составляет порядка 62 тысяч рублей.

На втором месте Bose QuietComfort Earbuds с показателями 3,33; 2,77; 0,71 и 3,61 балла. Их приблизительная стоимость — 26 тысяч рублей. Бронзу рейтинга заняли Huawei Freebuds Pro (3,4; 3,74; 0,66 и 3,5 балла). Примерная цена на эти наушники составляет почти 15 тысяч рублей.

Что же касается ценовой категории до 10 тысяч рублей, то в этом случае лидерами рейтинга стали Belkin Soundform True Wireless Earbuds. На втором месте — Xiaomi True Wireless Earbuds Basic S, а на третьем — Philips SHB2505.

При ограниченном бюджете можно пожертвовать шумоподавлением и сенсорами, но даже среди недорогих наушников нетрудно подобрать пару с приятным звучанием вроде Xiaomi True Wireless Earbuds Basic S или привлекательным дизайном вроде Beats Flex или Belkin Soundform True Wireless Earbuds, — говорится в сообщении.

Ранее NEWS.ru писал, что центр цифровой экспертизы Роскачества провёл исследование наиболее популярных мобильных приложений по онлайн-просмотру кино. Специалисты составили собственный рейтинг известнейших онлайн-кинотеатров.