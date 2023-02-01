Названы самые опасные для зубов сладости Стоматолог Шемякина назвала шоколад самой опасной сладостью для зубов

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Самыми вредными для зубов сладостями являются шоколад, конфеты и другие продукты, имеющие в своем составе легкие сахара, предупредила детский стоматолог Людмила Шемякина. Она рассказала «Газете.Ru», что именно из-за сахара может начаться процесс разрушения зубов, деминерализация эмали и образование кариеса.

Любые сладости — это углеводы, чаще всего легкоусвояемые, которые, в свою очередь, перерабатываются бактериями. Бактерии в своей жизнедеятельности используют именно углеводы (сахара), при переработке метаболизма которых образуются кислоты. В дальнейшем кислоты разрушают эмаль. <...> Чем чаще мы едим сладкое (сахара) и не чистим зубы, тем быстрее идет процесс разрушения зубов, — объяснила специалист.

Частое употребление сладостей опасно как для взрослых, так и для детей. Врач напомнила, что от сладких продуктов начинается деминерализация и разрушается пульпа нерва, из-за чего зубы начинают болеть. По словам Шемякиной, у зубной боли из-за сахара чаще всего две причины: наличие кариозных полостей или гиперестезии — повышенной чувствительности эмали. Точно определить ее возникновение можно только у специалиста.

Стоматолог Игорь Золотницкий ранее предупредил о негативном влиянии стресса на здоровье зубов. По словам специалиста, при психоэмоциональном напряжении наблюдается гиперфункция жевательных мышц, что негативно влияет на стираемость зубов. При стрессе также меняется объем и качество выделяемой слюны, что плохо сказывается на зубной эмали.