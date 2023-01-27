В правительстве предложили создать «каталог одобренных онлайн-игр» «Коммерсант»: в правительстве предлагают создать «каталог одобренных онлайн-игр»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аппарат правительства РФ обратился к Генпрокуратуре и ряду министерств за оценкой идеи по защите детей от «негативного» влияния видеоигр. Идея включает в себя создание перечня одобренных игр и реестра запрещенных, говорится в письме директора департамента информационных технологий правительства Евгения Комара, сообщает «Коммерсант».

Издание отмечает, что письмо направлено, в частности в Минцифры и Минпросвещения, их отзывы ожидают до 10 февраля. Большинство идей по защите детей, как утверждает издание, выдвинула профильная комиссия совета законодателей при Федеральном собрании. Ее участники считают, что в популярные видеоигры внедрялись «способы влияния на сознание и подсознание», а также «вредоносные программы и запрещенный контент».

Кроме того, комиссия предложила обязать разработчиков онлайн-игр устанавливать вход в них «через российские системы идентификации и аутентификации», а российскими системами родительского контроля дополнить перечень программ, обязательных к предустановке на компьютеры.

Ранее стало известно, что магазины начали продавать услугу установки на смартфоны недоступных приложений, например, банковских. Она стоит до двух тысяч рублей. Представители торговых сетей отмечают высокий спрос на услугу, в которую входит установка неограниченного количества приложений. Пользователь при этом авторизуется самостоятельно.