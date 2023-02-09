День святого Валентина — замечательный повод, чтобы порадовать любимую девушку чем-то приятным. Ниже мы делимся идеями, какой подарок можно подарить подруге, девушке или жене на 14 Февраля.
Идеи подарков на 14 Февраля
Подарки-впечатления
Не знаете, что подарить девушке на 14 Февраля? Для девушки важна атмосфера сказки. Подарите что-то необычное, что вызовет приятные эмоции и незабываемые впечатления. К примеру, это может быть:
- Чековая книжка желаний. Это небольшой красочно оформленный блокнот, в который можно вписывать желания, обязательные для выполнения.
- Романтический ужин при свечах. Можно либо сходить в атмосферное место, либо приготовить любимые блюда своими руками и накрыть стол дома.
- Увлекательная экскурсия с гидом для двоих. Можно пройтись по романтическим локациям в своем городе или устроить романтическое путешествие в другой город.
- Совместное посещение спа-центра. Проведите время вместе и отвлекитесь от суеты рабочих будней в расслабляющей атмосфере.
- Совместная фотосессия. Сделайте эффектные фото в красивой локации. Сам процесс доставит уйму удовольствий, а результат будет радовать воспоминаниями долгие годы.
- Билет на мероприятие. Пригласите любимую на интересный спектакль или концерт музыкального исполнителя.
- Городской квест-прогулка. Прогуляйтесь по улицам любимого города и узнайте что-то новое о знакомых и не очень местах.
Оригинальные подарки
Вот некоторые оригинальные предметы, которые можно презентовать как подарок девушке на 14 февраля.
- Валентинка своими руками
- Роза в колбе
- Декоративная подушка с совместным фото
- Милая игрушка-антистресс
- Зеркальце для макияжа с гравировкой
- Подушка-обнимашка
- Настольный светильник в форме сердца
- Ночник
- Декоративная тарелка в форме сердца
- Машинка для создания мыльных пузырей
- Игрушка-повторюшка
- Кодовый замок-сердечко
- Ночник, имитирующий закатный свет
- Подушка-сердце
- Ювелирное украшение в форме сердца
- Флорариум
- Проектор звездного неба
- Набор из гипса для 3D — слепка рук
- Деревянные пазлы
Список парных подарков девушке на 14 Февраля
Нет ничего более трогательного, чем подарить на 14 Февраля что-то в двойном экземпляре, чем будет пользоваться каждый из вас. К примеру, это могут быть:
- Парные футболки или свитшоты с фирменной надписью или принтом про вашу пару
- Парные кружки для чая и кофе
- Парные ежедневники с надписью, сделанной на заказ
- Парные кольца, браслеты или кулоны, на которых можно выгравировать ваши имена
- Парные кошельки с персональными надписями
- Парные обложки для паспорта
- Парные брелоки с именами друг друга
- Парные шарфы или шапки
- Парные фартуки
Подарочные сертификаты на мастер-классы
Что можно подарить девушке на 14 Февраля, чтобы было не только оригинально, но и полезно? Подарите что-то, что связано с увлечениями вашей избранницы:
- Мастер-класс по рисованию, лепке из глины, мыловарению понравится творческой натуре.
- Любительнице активного отдыха и ярких впечатлений может понравиться: занятие по езде на мотоцикле, заезд на гоночном треке, урок по вождению катера или яхты, поездка на квадроциклах, полет в аэротрубе, мастер-класс по стрельбе, урок верховой езды, курс экстремального вождения. Выбор зависит от интересов вашей избранницы.
- Если девушка увлекается перекраской или переделкой мебели и предметов интерьера, отличной идеей подарка станет подарочный сертификат на мастер-класс по реставрации.
- Кулинарный мастер-класс придется по душе девушкам, которые любят готовить.
- Парфюмерный мастер-класс с опцией создания персонального аромата.
- Совместный поход на мастер-класс по танцам.
Яркие аксессуары
Что подарить девочке на 14 Февраля, если вы хотите оригинально признаться ей в своих чувствах? Здесь может быть кстати какой-либо яркий аксессуар:
- Шкатулка-зонт
- Необычный зонт
- Модная бижутерия
- Яркая кружка для чая или кофе
- Шарфик или платок
- Портрет девушки по ее лучшей фотографии
- Милая мягкая игрушка
- Зеркальце для макияжа
Что можно подарить девушке на 14 Февраля: недорогие подарки
Необязательно дарить что-то дорогое, чтобы признаться в чувствах девушке в День святого Валентина. Есть множество различных милых сувениров, которые придутся по вкусу знакомой, подруге или девушке, например:
- Набор сладостей в красивой упаковке
- Фигурное мыло, пена для ванны или гель для душа
- Шоколад в виде сердца
- Стильная косметичка
- Брелок для ключей с именем девушки
- Игрушка-антистресс
- Ароматические свечи
- Интересная книга любимого автора
- Набор жевательных резинок «Love is...»
- Милая записная книжка
- Обложка на паспорт
- Букетик из стабилизированных цветов
- Баночка с запиской-признанием
- Необычная открытка
- Набор чая или кофе
Что подарить жене на День влюбленных
Какой подарок можно сделать действительно близкой девушке на 14 Февраля? Список идей подарков, когда вы действительно в близких отношениях:
- Красивый комплект постельного белья из качественного материала
- Подарочный бьюти-бокс
- Банный халат
- Сертификат в магазин одежды или обуви
- Ювелирные украшения
- Шелковая пижама
- Домашний комбинезон кигуруми
- Красивая скатерть, которая будет напоминать о вашей любви
- Свидание на крыше с романтическим ужином
- Набор для создания картины телами
- Фруктовая корзина
- Набор LED-свечей
- Умная колонка
- Фотокамера с мгновенной печатью фото
- Электронный фитнес-браслет или смарт-часы
- Фотокнига с совместными фото
- Цветущее растение в горшке
- Любимый парфюм
- Красивое нижнее белье
- Необычный настольный светильник или RGB-лампа
- Ультразвуковой аромадиффузор
- Уютный плед
- Набор косметики любимого бренда
- Беспроводные наушники
Подарок своими руками девушке на 14 Февраля
Примеры подарков своими руками:
- Оригинальная валентинка. Например, банка со сладостями и записками с признаниями или самодельная коробка конфет
- Букет из фруктов или конфет
- Блюдо, приготовленное своими руками
- Печенье ручной работы в виде сердечек
- Стих собственного сочинения
- Ванна при свечах
- Массаж
- Романтический завтрак или ужин
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