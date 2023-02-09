День святого Валентина — замечательный повод, чтобы порадовать любимую девушку чем-то приятным. Ниже мы делимся идеями, какой подарок можно подарить подруге, девушке или жене на 14 Февраля.

Идеи подарков на 14 Февраля

Подарки-впечатления

Не знаете, что подарить девушке на 14 Февраля? Для девушки важна атмосфера сказки. Подарите что-то необычное, что вызовет приятные эмоции и незабываемые впечатления. К примеру, это может быть:

  • Чековая книжка желаний. Это небольшой красочно оформленный блокнот, в который можно вписывать желания, обязательные для выполнения.
  • Романтический ужин при свечах. Можно либо сходить в атмосферное место, либо приготовить любимые блюда своими руками и накрыть стол дома.
  • Увлекательная экскурсия с гидом для двоих. Можно пройтись по романтическим локациям в своем городе или устроить романтическое путешествие в другой город.
  • Совместное посещение спа-центра. Проведите время вместе и отвлекитесь от суеты рабочих будней в расслабляющей атмосфере.
  • Совместная фотосессия. Сделайте эффектные фото в красивой локации. Сам процесс доставит уйму удовольствий, а результат будет радовать воспоминаниями долгие годы.
  • Билет на мероприятие. Пригласите любимую на интересный спектакль или концерт музыкального исполнителя.
  • Городской квест-прогулка. Прогуляйтесь по улицам любимого города и узнайте что-то новое о знакомых и не очень местах.

Идеи подарков на 14 ФевраляФото: Paul Williams - Funkystock/imageBROKER.com/Global lOok PressИдеи подарков на 14 Февраля

Оригинальные подарки

Вот некоторые оригинальные предметы, которые можно презентовать как подарок девушке на 14 февраля.

  • Валентинка своими руками
  • Роза в колбе
  • Декоративная подушка с совместным фото
  • Милая игрушка-антистресс
  • Зеркальце для макияжа с гравировкой
  • Подушка-обнимашка
  • Настольный светильник в форме сердца
  • Ночник
  • Декоративная тарелка в форме сердца
  • Машинка для создания мыльных пузырей
  • Игрушка-повторюшка
  • Кодовый замок-сердечко
  • Ночник, имитирующий закатный свет
  • Подушка-сердце
  • Ювелирное украшение в форме сердца
  • Флорариум
  • Проектор звездного неба
  • Набор из гипса для 3D — слепка рук
  • Деревянные пазлы

Список парных подарков девушке на 14 Февраля

Нет ничего более трогательного, чем подарить на 14 Февраля что-то в двойном экземпляре, чем будет пользоваться каждый из вас. К примеру, это могут быть:

  • Парные футболки или свитшоты с фирменной надписью или принтом про вашу пару
  • Парные кружки для чая и кофе
  • Парные ежедневники с надписью, сделанной на заказ
  • Парные кольца, браслеты или кулоны, на которых можно выгравировать ваши имена
  • Парные кошельки с персональными надписями
  • Парные обложки для паспорта
  • Парные брелоки с именами друг друга
  • Парные шарфы или шапки
  • Парные фартуки

Что подарить девушке на 14 ФевраляФото: ShutterstockЧто подарить девушке на 14 Февраля

Подарочные сертификаты на мастер-классы

Что можно подарить девушке на 14 Февраля, чтобы было не только оригинально, но и полезно? Подарите что-то, что связано с увлечениями вашей избранницы:

  • Мастер-класс по рисованию, лепке из глины, мыловарению понравится творческой натуре.
  • Любительнице активного отдыха и ярких впечатлений может понравиться: занятие по езде на мотоцикле, заезд на гоночном треке, урок по вождению катера или яхты, поездка на квадроциклах, полет в аэротрубе, мастер-класс по стрельбе, урок верховой езды, курс экстремального вождения. Выбор зависит от интересов вашей избранницы.
  • Если девушка увлекается перекраской или переделкой мебели и предметов интерьера, отличной идеей подарка станет подарочный сертификат на мастер-класс по реставрации.
  • Кулинарный мастер-класс придется по душе девушкам, которые любят готовить.
  • Парфюмерный мастер-класс с опцией создания персонального аромата.
  • Совместный поход на мастер-класс по танцам.

Яркие аксессуары

Что подарить девочке на 14 Февраля, если вы хотите оригинально признаться ей в своих чувствах? Здесь может быть кстати какой-либо яркий аксессуар:

  • Шкатулка-зонт
  • Необычный зонт
  • Модная бижутерия
  • Яркая кружка для чая или кофе
  • Шарфик или платок
  • Портрет девушки по ее лучшей фотографии
  • Милая мягкая игрушка
  • Зеркальце для макияжа

Что можно подарить девушке на 14 Февраля: недорогие подарки

Необязательно дарить что-то дорогое, чтобы признаться в чувствах девушке в День святого Валентина. Есть множество различных милых сувениров, которые придутся по вкусу знакомой, подруге или девушке, например:

  • Набор сладостей в красивой упаковке
  • Фигурное мыло, пена для ванны или гель для душа
  • Шоколад в виде сердца
  • Стильная косметичка
  • Брелок для ключей с именем девушки
  • Игрушка-антистресс
  • Ароматические свечи
  • Интересная книга любимого автора
  • Набор жевательных резинок «Love is...»
  • Милая записная книжка
  • Обложка на паспорт
  • Букетик из стабилизированных цветов
  • Баночка с запиской-признанием
  • Необычная открытка
  • Набор чая или кофе

Какой подарок можно сделать девушке на 14 ФевраляФото: ShutterstockКакой подарок можно сделать девушке на 14 Февраля

Что подарить жене на День влюбленных

Какой подарок можно сделать действительно близкой девушке на 14 Февраля? Список идей подарков, когда вы действительно в близких отношениях:

  • Красивый комплект постельного белья из качественного материала
  • Подарочный бьюти-бокс
  • Банный халат
  • Сертификат в магазин одежды или обуви
  • Ювелирные украшения
  • Шелковая пижама
  • Домашний комбинезон кигуруми
  • Красивая скатерть, которая будет напоминать о вашей любви
  • Свидание на крыше с романтическим ужином
  • Набор для создания картины телами
  • Фруктовая корзина
  • Набор LED-свечей
  • Умная колонка
  • Фотокамера с мгновенной печатью фото
  • Электронный фитнес-браслет или смарт-часы
  • Фотокнига с совместными фото
  • Цветущее растение в горшке
  • Любимый парфюм
  • Красивое нижнее белье
  • Необычный настольный светильник или RGB-лампа
  • Ультразвуковой аромадиффузор
  • Уютный плед
  • Набор косметики любимого бренда
  • Беспроводные наушники

Подарок своими руками девушке на 14 ФевраляФото: ShutterstockПодарок своими руками девушке на 14 Февраля

Подарок своими руками девушке на 14 Февраля

Примеры подарков своими руками:

  • Оригинальная валентинка. Например, банка со сладостями и записками с признаниями или самодельная коробка конфет
  • Букет из фруктов или конфет
  • Блюдо, приготовленное своими руками
  • Печенье ручной работы в виде сердечек
  • Стих собственного сочинения
  • Ванна при свечах
  • Массаж
  • Романтический завтрак или ужин

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