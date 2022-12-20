Лучшие рецепты зимних напитков: готовим глинтвейн и грог Делимся рецептами приготовления классического грога и глинтвейна в домашних условиях

Фото: shutterstock

Глинтвейн

В России основной напиток зимой — это чай, черный или зеленый, с травами. В Европе принято согреваться грогом и глинтвейном. В статье расскажем о рецептах приготовления напитков. Они пригодятся, чтобы удивить друзей и душевно встретить новогодние праздники.

Рецепт глинтвейна в домашних условиях

Напиток пришел к нам из Европы. Его продавали зимой на базарах, рождественских праздниках под открытым небом. Как и сейчас, в рецепте глинтвейна основу составляло сухое красное вино. В него добавляли корицу, гвоздику, душистый перец и сахар. Врачи использовали напиток для лечения простуды. С тех пор прошло уже больше 600 лет, но рецепт глинтвейна практически не изменился. Расскажем, как приготовить напиток в домашних условиях.

Глинтвейн классический

Рецепт приготовления очень простой. Во-первых, нужно подготовить компоненты:

сахар — 350 г

гвоздика — 2 штуки

лимон — 1 штука

корица

красное сухое вино — 1 л

Хоть глинтвейн и называют алкогольным напитком, по рецепту стоит использовать вино крепостью не более 9 градусов. Его выливают в кастрюлю, добавляют сахар, специи и цедру лимона. Чтобы после было проще процедить напиток, лучше натереть цедру на крупной терке. Затем смесь нагревают и отключают перед закипанием. Теперь глинтвейн по классическому рецепту можно разлить в бокалы и угостить друзей.

Фото: shutterstock Грог

Глинтвейн по-английски

Туманный остров славится плохой погодой, поэтому местные жители придумали свой рецепт глинтвейна из красного вина. На две-три порции потребуются следующие ингредиенты:

сахар — 250 г

яблоки — 2 штуки

мандарины — 2 штуки

красное сухое вино — 1 л

корица.

Фрукты чистят и нарезают кубиками. Затем перекладывают в кастрюлю, добавляют сахар и пряности, доводят до кипения и через 15 минут глинтвейн по английскому рецепту готов.

Глинтвейн из домашнего вина

Рецепт для любителей натуральных продуктов не слишком отличается от классического варианта. Его готовят так же, только вместо покупного вина добавляют домашнее. И обычно оно отличается более сладким вкусом, поэтому сахар можно не добавлять.

Фото: shutterstock Глинтвейн классический

Безалкогольный глинтвейн

Есть рецепт и для тех, кто любит обычные напитки. Он подойдет даже для детей, так как в его основе виноградный сок. Для приготовления потребуются:

мандарины — 2 штуки

виноградный сок — 1 л

мед — 2 ст. ложки

корица

имбирь

Мандарины нарезают кубиками и перекладывают в кастрюлю, заливают соком, добавляют специи. Напиток снимают с огня перед закипанием и настаивают полчаса. Затем добавляют мед.

Несколько советов

Глинтвейн, в рецепт приготовления которого входит алкоголь, лучше употреблять не на голодный желудок и с мясной закуской. Традиционно подойдут блюда, которые обычно продают на ярмарках: сосиски на гриле, шашлык из курицы, горячие бутерброды с сыром.

Рецепт грога в домашних условиях

Напиток появился в Англии в XVIII веке. Причиной стала банальная экономия. Адмирал Нельсон Вернон приказал выдавать морякам ром, разбавленный водой. Чтобы возмущений из-за новых правил было меньше, вкус улучшили добавлением лимона и сахара. По такому рецепту готовили первый грог. Изобретательные моряки заметили, что если смесь нагревать, то ее приятнее пить в плохую погоду. А сок цитрусовых помогал бороться с цингой в длительном плавании. С тех пор правила приготовления практически не изменились.

Фото: shutterstock

Грог классический

Рецепт того самого напитка из Англии. Потребуются:

сахар — 3 ч. ложки

лимон — 2 штуки

вода — 400 мл

ром — 200 мл

Моряки использовали простые ингредиенты, которые всегда есть на борту. Поэтому подойдет любой ром, даже самый дешевый. Если в магазине нет ничего подходящего, его заменяют коньяком. Готовится напиток быстро и легко. Лимон делят на ломтики и выжимают сок. Нагревают воду и добавляют все компоненты, до кипения не доводят. Пять минут — и грог по классическому рецепту готов.

Для тех, кто не любит крепкие напитки, но хочет приготовить грог, есть безалкогольный рецепт. Он пригодится и для лечения простуды. Вместо смеси воды с ромом берут крепкую заварку. А потом добавляют черный перец, имбирь или гвоздику.

Французский грог

Напиток готовят и соседи англичан. Рецепт отличается меньшим содержанием алкоголя и изысканным вкусом. Для приготовления потребуются:

мандарин — 1 штука

лайм — 1 штука

тростниковый сахар — 1 ч. ложка

горячая вода — 120 мл

темный ром — 50 мл

корица

В кружку выжимают сок из фруктов, добавляют сахар, горячую воду и ром. Все перемешивают и несколько минут настаивают.

Фото: shutterstock

Малиновый грог

Рецепт отличается от классического алкогольного варианта более сладким вкусом и меньшей крепостью.

Потребуются:

мандарин — 1 штука

ванильный сахар — 1 ч. ложка

малиновый сироп — 120 мл

коньяк — 50 мл

корица.

В кастрюлю высыпают пряности и сахар. Затем заливают сиропом и коньяком. Эту смесь держат на огне до кипения, после чего оставляют на 15 минут и разливают по бокалам.

Несколько советов

Грог, независимо от рецепта, пьют горячим, поэтому его наливают в кружки или бокалы с толстыми стенками и на ножке. При желании можно украсить напиток перед подачей к столу ломтиком лайма, мандарина или палочкой корицы. Прекрасной закуской к напитку будет сладкое печенье или бисквит. Если употреблять грог умеренно, он поможет при простуде. В этом случае в него добавляют больше сока лимона как источника витамина С.

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