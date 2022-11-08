Президент Владимир Путин в октябре 2022 года объявил военное положение в новых регионах России — ДНР, ЛНР, Херсонской области, Запорожской области. Также действуют усиленные меры защиты в соседних регионах, расположенных непосредственно вблизи фронта, и еще в нескольких — повышенные. NEWS.ru рассказывает, что все это значит. Погружаемся в суть военного положения, чтобы понять, чего ждать простым гражданам.
Суть военного положения
Когда уже вводили военное положение?
Последний раз страна сталкивалась с военным положением во время Великой Отечественной войны. Уже в самом её начале были понятны масштабы. Немецкие солдаты и военная техника вторглись в СССР, что, конечно же, привело к необходимости введения военного положения.
В срочном порядке был издан соответствующий Указ. Однако введение военного режима было не везде, притом оно было постепенным. Под действие Указа попали регионы:
- Москва, Ленинград, большинство регионов европейской части в июне 1941 г.
- Несколько городов Закавказья, Каспийского и Черноморского побережья в августе 1942 г.
- Грузинская ССР, Армянская ССР, Азербайджанская ССР в сентябре 1942 г.
- Весной 1943 г. военное положение ввели на всем ж/д транспорте, затем на речном и морском.
При объявлении военного положения региональных руководителей сменяли военные начальники, компетенция которых была расширена во много раз для осуществления функций, касающихся обороны, контроля общественного порядка, обеспечения безопасности.
Население привлекалось к различным работам, они усиленно охраняли определенные объекты, выполняли различные задачи. Граждане должны были беспрекословно подчиняться распоряжениям руководителей, а наказания за непослушание были суровыми. Правительством было создано множество правил для обеспечения дисциплины в стране на время противостояния врагу. Продумано было если не всё, то многое.
Что означает военное положение
Что значит военное положение в современной России? Чтобы дать оценку происходящему сегодня, нужно понимать, что в целом означает военное положение, суть и содержание этого понятия.
Как введение ВП влияет на жизнь граждан
ВП вводит президент по всей стране или в отдельных регионах при возникновении внешней угрозы или вероятности этой угрозы, направленной против России. Основные положения, действующие при этом правовом режиме, закреплены ФКЗ «О военном положении». Как это отразится на правах и свободах граждан?
Указ президента легализует меры, которые уже действовали на новых российских территориях до их вхождения в состав РФ, а также позволяет главам этих регионов принимать решения военного характера. У губернаторов появились дополнительные полномочия, формируется новая структура специального координационного совета, которую возглавляет премьер Михаил Мишустин.
При введении военного положения приходится перестраивать экономику, усиливать производство продукции для армии и госнужд. Если введено военное положение в России, власти уполномочены при необходимости использовать следующие меры:
- Эвакуировать хозяйственные, социальные, культурные объекты. Жителей могут на время переселить в другое, более безопасное место, предоставив место жительства
- Изымать имущество (стоимость затем компенсируют)
- Усиливать охрану общественного порядка, военных, важных гос. и спец. объектов
- Вводить комендантский час, военную цензуру, запрет на продажу алкоголя
- Ограничивать передвижения по территории, где действует ВП, особенно это касается въезда/выезда
- Приостанавливать партийную деятельность, работу общественных, религиозных объединений при наличии с их стороны агитации, пропаганды, негативно влияющей на оборону, безопасность страны. Запрещены будут митинги, демонстрации, забастовки.
- Привлекать граждан к работам на нужды обороны, к устранению последствий военных действий противника на территории страны.
- Изолировать граждан того государства, которое воюет с РФ
- Временно ограничивать финансовую деятельность
Военное положение в России означает, что могут быть ограничены права не только граждан РФ, но и иностранцев, лиц без гражданства, должностных лиц, организаций всех организационно-правовых форм, форм собственности. Исполнение всех требований является обязательным.
Влияние ВП на работу организаций
Чтобы обеспечить оборону и безопасность государства, власти могут ограничивать права организаций, насколько потребуется. Понятно, что содействие властям и выполнение требований обязательны. Как ВП может повлиять на работу компаний:
- Предоставление необходимого для нужд обороны имущества, которое находится в собственности компании. Стоимость должна быть возмещена
- Обязательное выполнение заказов для нужд обороны согласно составленным договорам/контрактам
Что означает военное положение для границ
По заявлениям властей, закрытия границ России не планируется. По словам представителей МИД, такое решение даже не прорабатывалось. Сообщение с Крымом продолжается также без изменений, несмотря на теракт, совершенный 8 октября 2022 г.
Движение по Крымскому мосту, поврежденному в результате взрыва, удалось восстановить рекордными темпами. Ограничений на передвижение внутри регионов также не отмечается.
Ответственность за неисполнение обязанностей при ВП
Адвокаты выделяют несколько федеральных законов, по которым могут привлечь граждан к ответственности во время действия режима военного положения в России:
- Статья 19.25 КоАП РФ. Ответственность за неисполнение военно-транспортных мобилизационных обязанностей подразумевает штраф в размере 300-500 рублей для граждан, 500-1000 рублей с должностных лиц, юрлица могут быть оштрафованы на 10000-20000 рублей
- Статья 20.5 КоАП РФ. Ответственность за нарушение требований режима ЧП (сюда не включены правила комендантского часа) подразумевает штраф в размере 500-1000 рублей или 30 суток ареста для граждан, 1000-2000 рублей или 30 суток ареста для должностных лиц
- Статья 31 ФКЗ «О чрезвычайном положении». Задержание до окончания комендантского часа. Задержанного человека, не имеющего при себе личных документов, могут задержать на срок до 3 суток до установления личности. В этом случае предусмотрен и досмотр его вещей, транспорта
- В пункт «л» ч. 1 ст. 63 УК РФ было внесено изменение, в связи с которым преступления, совершенные в период мобилизации или военного положения, военного времени, в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, имеют отягчающие обстоятельства.
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