Где в России ввели военное положение и что это значит Рассказываем, где объявлено военное положение в России на сегодня

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

военное положение

Президент Владимир Путин в октябре 2022 года объявил военное положение в новых регионах России — ДНР, ЛНР, Херсонской области, Запорожской области. Также действуют усиленные меры защиты в соседних регионах, расположенных непосредственно вблизи фронта, и еще в нескольких — повышенные. NEWS.ru рассказывает, что все это значит. Погружаемся в суть военного положения, чтобы понять, чего ждать простым гражданам.

Суть военного положения

Когда уже вводили военное положение?

Последний раз страна сталкивалась с военным положением во время Великой Отечественной войны. Уже в самом её начале были понятны масштабы. Немецкие солдаты и военная техника вторглись в СССР, что, конечно же, привело к необходимости введения военного положения.

В срочном порядке был издан соответствующий Указ. Однако введение военного режима было не везде, притом оно было постепенным. Под действие Указа попали регионы:

Москва, Ленинград, большинство регионов европейской части в июне 1941 г.

Несколько городов Закавказья, Каспийского и Черноморского побережья в августе 1942 г.

Грузинская ССР, Армянская ССР, Азербайджанская ССР в сентябре 1942 г.

Весной 1943 г. военное положение ввели на всем ж/д транспорте, затем на речном и морском.

При объявлении военного положения региональных руководителей сменяли военные начальники, компетенция которых была расширена во много раз для осуществления функций, касающихся обороны, контроля общественного порядка, обеспечения безопасности.

Фото: Russian Look/Global Look Press Москва, 1942 год

Население привлекалось к различным работам, они усиленно охраняли определенные объекты, выполняли различные задачи. Граждане должны были беспрекословно подчиняться распоряжениям руководителей, а наказания за непослушание были суровыми. Правительством было создано множество правил для обеспечения дисциплины в стране на время противостояния врагу. Продумано было если не всё, то многое.

Что означает военное положение

Что значит военное положение в современной России? Чтобы дать оценку происходящему сегодня, нужно понимать, что в целом означает военное положение, суть и содержание этого понятия.

Как введение ВП влияет на жизнь граждан

ВП вводит президент по всей стране или в отдельных регионах при возникновении внешней угрозы или вероятности этой угрозы, направленной против России. Основные положения, действующие при этом правовом режиме, закреплены ФКЗ «О военном положении». Как это отразится на правах и свободах граждан?

Указ президента легализует меры, которые уже действовали на новых российских территориях до их вхождения в состав РФ, а также позволяет главам этих регионов принимать решения военного характера. У губернаторов появились дополнительные полномочия, формируется новая структура специального координационного совета, которую возглавляет премьер Михаил Мишустин.

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru военное положение в России в 2022 году

При введении военного положения приходится перестраивать экономику, усиливать производство продукции для армии и госнужд. Если введено военное положение в России, власти уполномочены при необходимости использовать следующие меры:

Эвакуировать хозяйственные, социальные, культурные объекты. Жителей могут на время переселить в другое, более безопасное место, предоставив место жительства

Изымать имущество (стоимость затем компенсируют)

Усиливать охрану общественного порядка, военных, важных гос. и спец. объектов

Вводить комендантский час, военную цензуру, запрет на продажу алкоголя

Ограничивать передвижения по территории, где действует ВП, особенно это касается въезда/выезда

Приостанавливать партийную деятельность, работу общественных, религиозных объединений при наличии с их стороны агитации, пропаганды, негативно влияющей на оборону, безопасность страны. Запрещены будут митинги, демонстрации, забастовки.

Привлекать граждан к работам на нужды обороны, к устранению последствий военных действий противника на территории страны.

Изолировать граждан того государства, которое воюет с РФ

Временно ограничивать финансовую деятельность

Военное положение в России означает, что могут быть ограничены права не только граждан РФ, но и иностранцев, лиц без гражданства, должностных лиц, организаций всех организационно-правовых форм, форм собственности. Исполнение всех требований является обязательным.

Влияние ВП на работу организаций

Чтобы обеспечить оборону и безопасность государства, власти могут ограничивать права организаций, насколько потребуется. Понятно, что содействие властям и выполнение требований обязательны. Как ВП может повлиять на работу компаний:

Предоставление необходимого для нужд обороны имущества, которое находится в собственности компании. Стоимость должна быть возмещена

Обязательное выполнение заказов для нужд обороны согласно составленным договорам/контрактам

Что означает военное положение для границ

По заявлениям властей, закрытия границ России не планируется. По словам представителей МИД, такое решение даже не прорабатывалось. Сообщение с Крымом продолжается также без изменений, несмотря на теракт, совершенный 8 октября 2022 г.

Движение по Крымскому мосту, поврежденному в результате взрыва, удалось восстановить рекордными темпами. Ограничений на передвижение внутри регионов также не отмечается.

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru объявление военного положения

Ответственность за неисполнение обязанностей при ВП

Адвокаты выделяют несколько федеральных законов, по которым могут привлечь граждан к ответственности во время действия режима военного положения в России:

Статья 19.25 КоАП РФ. Ответственность за неисполнение военно-транспортных мобилизационных обязанностей подразумевает штраф в размере 300-500 рублей для граждан, 500-1000 рублей с должностных лиц, юрлица могут быть оштрафованы на 10000-20000 рублей

Статья 20.5 КоАП РФ. Ответственность за нарушение требований режима ЧП (сюда не включены правила комендантского часа) подразумевает штраф в размере 500-1000 рублей или 30 суток ареста для граждан, 1000-2000 рублей или 30 суток ареста для должностных лиц

Статья 31 ФКЗ «О чрезвычайном положении». Задержание до окончания комендантского часа. Задержанного человека, не имеющего при себе личных документов, могут задержать на срок до 3 суток до установления личности. В этом случае предусмотрен и досмотр его вещей, транспорта

В пункт «л» ч. 1 ст. 63 УК РФ было внесено изменение, в связи с которым преступления, совершенные в период мобилизации или военного положения, военного времени, в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, имеют отягчающие обстоятельства.

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