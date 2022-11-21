«Северный поток»: история проекта и последние новости Как проходит расследование диверсии на газопроводе

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look press

Газопровод «Северный поток» в этом году стал одним из главных источников новостей в условиях антироссийских санкций, так как является частью крупнейшего трубопровода, по которому переправляют газ из сибирских месторождений на экспорт в Европу. Рассказываем историю проекта и о том, что случилось с «Северным потоком».

Что известно о взрыве «Северного потока»

В связи с санкциями к моменту аварии по газопроводу «Северный поток» газ уже практически не поставлялся в Европу. А нить «Северный поток — 2» и вовсе не функционировала, но трубопровод был заполнен техническим газом.

26 сентября стало известно об утечке газа на одной из ниток, затем утечку обнаружили еще в двух местах. На следующий день из Швеции пришла новость по «Северному потоку»: местные сейсмологи зафиксировали два взрыва, притом один из них был такой силы, что его зарегистрировали все измерительные станции страны.

29 сентября СМИ сообщили о еще одной утечке газа. Разрушения магистрали на обеих ветках произошли вблизи берегов Дании, в особой экономической зоне акватории Балтийского моря, которую эта страна делит с Польшей. Работа газопровода «Северный поток — 1» оказалась невозможна в штатном режиме.

В Фонде национальной энергобезопасности произошедшее расценили как диверсию. В нем также отметили, что возможные сроки ремонта газопроводов пока определить невозможно. Два дня спустя президент РФ Владимир Путин заявил о том, что произошедшее — это акт международного терроризма.

Фото: Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press Что случилось с газопроводом «Северный поток»

Последние новости о подрыве «Северного потока»

Кто взорвал «Северный поток»? Этот вопрос до сих пор остается без ответа. Трубы, проходящие по дну моря, имеют надежную защиту, помещены в толстый каркас из бетона. Осуществление такой диверсии предполагает длительную подготовку, это трудная, сложная операция, которая, предположительно, могла занять от нескольких дней до нескольких недель.

О том, что произошедшее является именно диверсией сообщили немецкие следователи, о чем писало издание The Wall Street Journal, ссылаясь на неназванных чиновников, знакомых с ходом расследования. Притом эти чиновники утверждали, что за диверсией стоит Россия. Предположение основано на том, что РФ якобы вынуждает власти Германии сертифицировать работу «Северного потока — 2», ведь именно ФРГ остановила этот процесс в феврале 2022 года. В пресс-службе Кремля назвали эти предположения абсурдными, так как страна несет убытки из-за аварии.

Экспертами нефтегазовой отрасли были озвучены предположения о том, какие убытки понесет Россия в результате утечки газа при взрыве на «Северном потоке». По предварительным данным, их размер составит $2 млрд.

Последствия диверсии могли отразиться и на природе, ведь антропогенные выбросы метана — значимый движущий фактор в развитии глобального потепления. Однако обошлось. Норвежские ученые произвели замеры, согласно которым выброс газа в атмосферу и верхний слой моря составил 0,22–0,25 млн тонн метана, что совсем незначительно скажется на изменении климата. Температура воздуха на планете повысится на 0,000018 градуса Цельсия.

Какие новости по расследованию взрыва на «Северном потоке» на сегодняшний день? В начале ноября стало известно, что оператор газопровода Nord Stream AG собрал первичные данные с места взрыва первого газопровода. Стало известно о наличии на дне моря двух кратеров далеко не природного происхождения, расстояние между которыми составляет около 250 м, а их глубина — 3-5 метров.

14 ноября компания-оператор заявила о том, что получила разрешение от датского правительства на обследование места аварии в исключительной экономической зоне государства. Появилась возможность приблизиться к месту повреждений на достаточное расстояние, чтобы провести часть запланированных работ. Сколько времени уйдет на обследование, не уточняется.

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press Взрыв «Северного потока»

История газопровода «Северный поток»

Строительство проекта «Северный поток» началось в 2005 году после создания российско-немецкой компании North European Gas Pipeline Company, которую в 2006-м переименовали в Nord Stream (Северный поток). Независимая проектная компания была создана, чтобы спланировать, а затем создать дополнительный надежный канал поставки газа из российских месторождений в Европу.

С этого момента проводилось множество исследований, шли годы переговоров и получений всевозможных разрешений. Ушло время на создание команды профессионалов для строительства и решения рабочих вопросов.

Стояла непростая задача: сотни километров стальных труб заложить на огромную глубину, на дно со сложным рельефом. При этом конструкция должна была выдерживать огромное давление, не смещаться, не поддаваться коррозии, выдерживать удары корабельных якорей и рыболовного снаряжения и, наконец, просто работать как запланировано.

Наконец, весной 2010 года началась подводная укладка первой нитки газопровода, строительство которой длилось год. Первые партии газа по ней стали поставлять осенью 2012-го. Вторую нитку начали строить весной 2012 года. Получили две нитки труб, каждая длиной более 1200 км — почти 2,5 млн тонн под водой. В историю «Северный поток» вошел как самый протяженный на планете подводный канал экспорта газа, а его проектная мощность составила 55 млрд кубометров в год.

Огромный и сложный проект «Северный поток» с тщательно подобранными материалами и особыми технологиями должен был минимум полвека без отказов и без перебоев поставлять российский природный газ в Европу по высоким стандартам.

Материалы труб — уникальная углеродистая сталь с огромным запасом прочности, притом она еще и эластичная. Эти трубы — долгая и сложная работа металлургов, включающая механическую полировку, покрытие особым полимерным гладкостным составом внутри, антикоррозийное, бетонное покрытие с добавлением высокоплотной железной руды снаружи, обработка паром.

Фото: Stefan Sauer/ZB/Global Look Press Кто взорвал «Северный поток»

Специалистам удалось добиться невероятных результатов в истории отечественной металлургии, которые помогли в решении задач проекта «Северный поток»:

возможность удержать трубы на дне моря, зафиксировать их от колебаний от течения;

защитить трубопровод от внешнего воздействия;

минимизировать затраты на обслуживание газопровода.

Подведем итоги. Какими бы ни оказались выводы после обследования места аварии, ясно одно — надежда на возобновление работы газопровода остается, но все понимают, что быстро это произойти не может. Притом дело не только в затратах на финансирование восстановительных работ, но и в политической составляющей.

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