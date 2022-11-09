Россиян предупредили о нехватке алкоголя на Новый год РБК: импортеры заявили о риске дефицита текилы, бурбона и коньяка на Новый год

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Аналитики алкогольного рынка в России рассказали РБК, что популярные алкогольные напитки могут оказаться недоступными для россиян в Новый год. По словам производителей, игристые вина, французский коньяк и шотландский виски раскупают за пару дней. Основной причиной стали санкции, которые были введены против России, а также тот факт, что многие иностранные производители покинули Россию.

Менее чем за два месяца до новогодних праздников оптовые и розничные продавцы алкоголя уже начали фиксировать нехватку популярных брендов спиртных напитков. Наблюдается дефицит шампанского Moët, виски Chivas Regal, ликера Baileys, — сказано в публикации.

В статье сообщается, что в России западные виски, ром, джин и французский коньяк практически закончились.

Общественная организация «Деловая Россия» ранее обратилась к главе Минфина Антону Силуанову с просьбой не допустить легализацию параллельного импорта спиртного. Отмечается, что в «Деловую Россию» входят крупнейшие отечественные производители алкогольных напитков — «Белуга», «Фаногория», «Абрау-Дюрсо» и другие.

В организации уверены, что в случае введения новой меры недобросовестные импортеры начнут ввозить в страну контрафакт. В настоящее время, по словам представителей «Деловой России», это невозможно, так как гарантии качества предоставлены от самого производителя алкогольной продукции.