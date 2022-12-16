Россиянам рассказали, чем запивать алкоголь во время новогоднего застолья Нарколог Холдин посоветовал россиянам запивать алкоголь водой для безопасного новогоднего застолья

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин в разговоре с NEWS.ru рекомендовал гражданам запивать алкоголь во время новогоднего застолья чистой водой, которой также можно разбавлять вино. Кроме того, рекомендуется закусывать и отказаться от усиливающих опьянение газированных напитков.

Запивайте каждую порцию спиртного стаканом чистой воды, это поможет избежать обезвоживания организма и снизить градус напитка. Обязательно закусывайте, а лучше всего за несколько часов до застолья плотно поесть. Выбирайте для этого сложные углеводы: макароны, рис и хлеб из цельнозерновой муки, — заявил нарколог.

Он также рекомендовал россиянам отказаться от напитков «с пузырьками», отметив, что углекислый газ способствует ускоренному всасыванию алкоголя в кровь. Также во время застолья не стоит курить, поскольку спиртное с никотином оказывают двойную нагрузку на организм.

Ранее фитнес-тренер, мастер спорта по самбо Дмитрий Нагулин ранее сообщил гражданам, что долгие новогодние каникулы с обилием застолий могут негативно отразиться на фигуре. Чтобы сохранить физическую форму, он советует отказаться от культа еды и даже в праздничные дни успеть провести несколько тренировок. Также на каникулах нужно больше двигаться и не вести праздный образ жизни, стоит уделить время хобби или путешествиям.