Как отдыхаем на новогодние праздники в 2023 году Кому придется поработать на Новый год

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как отдыхаем в новом, 2023 году

Декабрь — один из самых загруженных месяцев. На работе надо сдать отчеты, подготовиться к корпоративу. И домашние дела никто не отменял: выбор подарков, покупки к столу. Не успеешь оглянуться, а уже наступают праздники. Чтобы провести отдых с толком, нужно планировать его заранее. Расскажем, как отдыхаем на Новый год в 2023-м и кому все-таки придется поработать.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Как отдыхаем на Новый год в 2023-м

Сколько дней отдыхаем на Новый год

Длительность зимних каникул в России зависит от решения Минтруда. Обычно сроки уточняют за несколько месяцев до праздника. Например, как отдыхаем на Новый год в 2023-м, написали в постановлении правительства от 29 августа 2022 года.

Кроме решения чиновников, количество выходных зависит и от календаря. Чтобы узнать, сколько отдыхаем на Новый год, посмотрим на дни недели. В этом году 31 декабря приходится на субботу, поэтому пятница будет последним рабочим днем.

По правилам сократить его не удастся. Вместо предпраздничных хлопот сотрудникам придется заниматься рабочими делами весь день, если только руководитель не примет решение отпустить коллег пораньше.

Выходные дни продлятся до 8 января, в понедельник нужно будет выходить на работу. Так официально отдыхаем на Новый год. По сравнению с предыдущим годом выходных меньше. В 2022-м было десять нерабочих дней, с 31 декабря по 9 января. Минтруд сделал 31 декабря выходным днем.

Как отдыхаем в новом, 2023 году? Официальные выходные зависят и от того, на какие дни выпадают государственные праздники. Это 1 января — Новый год и 7 января — Рождество, они приходятся на воскресенье и субботу. По этой причине свободные дни будут перенесены на пятницу — 24 февраля и понедельник — 8 мая. Поэтому меньше дней отдыхаем на Новый год, но следующие праздники будут длиннее.

Есть способ увеличить выходные на Новый год, ведь так, как отдыхаем, подходит не всем по количеству дней. Например, кто-то планирует поездку за границу или поправить здоровье в санатории. Для длительного отдыха можно взять отпуск в январе и добавить эти дни к праздничным. Тогда новогодние каникулы будут отличаться от того, как отдыхают большинство работников в России на Новый год — 2023. Но в январе всего 17 рабочих дней, поэтому отпускные будут меньше.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Как в России отдыхают на Новый год

Как отдыхаем на Новый год при шестидневке

Для тех, кто работает на шестидневке, новогодние праздники в 2023-м и в текущем году начнутся позже. Как отдыхаем, зависит от графика, поэтому день 31 декабря будет такой же рабочей субботой, как и остальные. Единственное исключение — уйти домой можно будет раньше на час.

Если 31 декабря сотрудника вызвали на работу в связи с производственной необходимостью или на этот день выпадает рабочая смена, трудовой день не сократят. Также норма не коснется тех, кто занят на непрерывных производствах, например в металлургии и энергоснабжении. Сотрудникам оплачивают эти часы как сверхурочную работу или добавляют ко времени отдыха.

Сроки, как в России отдыхают на Новый год сотрудники на шестидневке, таковы: с 1 по 8 января. Всего восемь дней с воскресенья по воскресенье. Так же, как и при пятидневном рабочем графике, переносятся выходные. За 1 января сотрудники отдыхают в пятницу, 24 февраля, а за 8 января — в понедельник, 8 мая.

Как бы мы ни отдыхали в выходные в новом, 2023 году, главное — хорошо провести время и набраться сил на рабочие будни. Пусть Новый год принесет много радости и чудес.

Читайте также:

«Северный поток»: история проекта и последние новости

Где в России ввели военное положение и что это значит

Что нужно знать о панических атаках: симптомы, причины, помощь

Оружие против стресса: как справиться с эмоциями и перестать нервничать

Какие праздники в ноябре 2022 года