В Минобороны призвали не отменять в регионах новогодние праздники Минобороны: не следует отменять новогодние праздники в регионах для помощи мобилизованным

Фото: Maksim Konstantinov/Russian Look/Global Look Press

Замминистра обороны, начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил Виктор Горемыкин заявил, что региональные инициативы по отмене новогодних мероприятий с целью помочь российским военным преждевременны. По словам генерал-полковника, в настоящее время армия обладает всем необходимым оснащением в полном объеме, сообщает РИА Новости.

Хочу подчеркнуть, что никакой необходимости отменять праздничные новогодние мероприятия в российских регионах, чтобы направить сэкономленные средства для обеспечения наших военнослужащих, включая призванных в ходе частичной мобилизации, нет, — отметил Горемыкин.

Генерал-полковник добавил, что в Минобороны признательны за поддержку, которую оказывают в регионах.

Ранее в Симферополе предложили главам муниципалитетов и руководителям администраций районов Крыма отменить конкурсы по закупке новогодних деревьев, гирлянд и украшений и направить эти деньги на приобретение обмундирования и технических средств для бойцов, принимающих участие в спецоперации. Инициаторы обращения посчитали траты на празднование Нового года несвоевременными.