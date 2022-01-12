Работодателей обяжут платить сотрудникам за сверхурочную работу

Работодателей хотят обязать платить работникам за сверхурочный труд. Соответствующий законопроект направлен на экспертизу консультационного совета фракции «Единая Россия», сообщают «Известия».

Одним из инициаторов предложения является депутат Галина Бессараб, которая считает, что одним из прав сотрудника на дистанционке должен быть офлайн.

Мы определили, что работник имеет право находиться офлайн в нерабочий период. Например, человек работает с 08:00 до 17:00. Если работодатель звонит или пишет в 17:05 и даёт какое-то задание, это считается сверхурочной работой и оплачивается по определённым тарифам, — сказала парламентарий.

Также планируется устранить пробел в сверхурочной работе сотрудников, которые работают в офисе, но выполняют задания дома или где-либо ещё. За такую переработку стационарным сотрудникам будут платить так же, как и за сверхурочную. За первые два часа — не менее, чем в полуторном размере, за последующие — не менее, чем в двойном размере. Также работник имеет право взять отгул вместо получения денег.

Ранее сообщалось, что работников, имеющих несовершеннолетних детей, можно привлекать к сверхурочной работе и направлять в служебные командировки только с их письменного согласия. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на портале правовой информации.