Сотрудников с детьми не будут привлекать к сверхурочной работе без согласия

Работников, имеющих несовершеннолетних детей, можно привлекать к сверхурочной работе и направлять в служебные командировки только с их письменного согласия. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на портале правовой информации.

Как уточняется в документе, изменения касаются граждан с тремя или более детьми в возрасте до 18 лет, россиян, воспитывающих детей до 14 лет без супруга или с супругом, который работает вахтовым методом.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет заключать трудовой договор между сотрудником и работодателем удалённо в электронном виде. Кроме того, теперь претендент на должность имеет право пройти собеседование онлайн.

Ожидается, что благодаря поправкам работник сможет оперативно получить государственные, муниципальные, банковские и другие услуги, где требуется предоставление данных от работодателя. Необходимые сведения можно будет запросить через информационную систему. Сами же работники смогут подписывать электронной подписью документы, связанные с их работой, без посещения кадровой службы. Нововведение призвано оптимизировать взаимодействие между участниками рынка, а также ускорить процесс трудоустройства.