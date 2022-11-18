Москва отказалась от массовых мероприятий к Новому году

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Москву украсят и сделают ярче к празднованию Нового года, однако массовых мероприятий в столице не будет, заявил на своем сайте мэр города Сергей Собянин. И речь идет не только о концертах, но и о традиционных новогодних фейерверках. Градоначальник привел результаты голосования среди москвичей на «Активном гражданине». Там жители столицы высказывали свое мнение о необходимом формате праздничных мероприятий.

Более 80% участников поддерживали проведение новогодних мероприятий и праздничное оформление города. При этом 29% высказались за обычный формат празднования, а 52% предложили на этот раз воздержаться от массовых уличных концертов. Спасибо, друзья, за активную позицию. Ваше решение будет реализовано. <...> От проведения фейерверков и больших уличных концертов в этом году считаем целесообразным воздержаться, — написал Собянин.

При этом для маленьких жителей и гостей столицы будут проведены елки. На елку мэра, отметил Собянин, пригласят детей мобилизованных москвичей, а также тех, кто приехал из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Ранее ВЦИОМ сообщил, что 70% россиян высказались за праздничное оформление городов в новогодние праздники при условии, что власти откажутся от приобретения новой иллюминации и украшений на фоне спецоперации.

По мнению 14%, отказываться от праздничного оформления не надо, даже если потребуются средства на приобретение новой иллюминации. За полный отказ от украшения высказались 12%. 85% россиян также поддержали праздничное оформление магазинов, торговых центров и ярмарок.