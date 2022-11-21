Госдума рассмотрит законопроект о выходном дне 31 декабря

Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Global Look Press

Госдума рассмотрит законопроект о выходном дне 31 декабря, который был внесен в нижнюю палату еще в 2020 году. Документ уже получил одобрение правового управления и может быть рассмотрен в первом чтении в декабре, пишут «Известия».

Комитет по труду Госдумы предлагает поддержать проект, чтобы не решать вопросы с переносами выходных дней. По мнению экспертов, выходной 31 декабря поможет создать праздничную атмосферу в непростое время. Документ предлагает сделать 31 декабря выходным вместо 8 января, которое должно стать рабочим.

Идею о том, чтобы сделать выходным 31 декабря, ранее поддерживал президент страны Владимир Путин, который предлагал принять все необходимые решения, чтобы сделать праздничным этот день на федеральном уровне.

В пояснительной записке сказано, что если 31 декабря выпадает на рабочий день, трудовые функции выполняются не в полном объеме, многие работники берут отгулы или оформляют отпуск за свой счет, чтобы подготовиться к Новому году.

О необходимости и важности отнесения 31 декабря к нерабочим праздничным дням свидетельствуют обращения граждан и организаций, а также многочисленные законопроекты по данному вопросу, внесенные в разные периоды в ГД, — сказано в пояснении к законопроекту.

Ранее 70% россиян высказались за праздничное оформление городов в новогодние праздники при условии, что власти откажутся от приобретения новой иллюминации и украшений на фоне спецоперации. Еще 14% считают, что отказываться от праздничного оформления не надо, даже если потребуются средства на приобретение новой иллюминации.