Что нужно знать о панических атаках: симптомы, причины, помощь Рассказываем о признаках и симптомах панических атак. Причины и лечение тревожного расстройства

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Паническая атака у женщин

Если вы вдруг испытали резкий приступ беспокойства и нарастающей тревоги без внешней на то причины, знакомьтесь, это она — паническая атака (ПА). Симптомы бывают разной интенсивности, а вот появляются они всегда внезапно. Рассказываем о причинах, симптомах, признаках панической атаки. Как проявляется, чем опасна и что с этим делать?

Понятие и признаки тревожного расстройства

Происходящие события 2022 года, а также современный ритм жизни вынуждают людей быстро реагировать на изменяющиеся условия, поэтому тема панических атак так актуальна сейчас. Обилие новостей и беспокойство за свое будущее приводит к нарастанию напряжения. Хочется бежать, кричать и звать на помощь.

Что такое паническая атака и откуда вообще взялось это понятие? Как мы знаем, организм человека реагирует на стресс выбросом адреналина. Запускается механизм, который подготавливает физическое тело к противостоянию опасности. Затем следует реакция — бей или беги. Так заложено природой. Но если бить некого, бежать не от кого, реальной опасности нет, а симптомы появляются, то это паническая атака — подвид тревожного расстройства. Симптомы:

Бессонница.

Страх умереть.

Тяжело дышать.

Тахикардия или аритмия.

Озноб, дрожь, онемение рук, ног.

Предобморочное состояние, кружится голова.

Появление липкого пота.

Отсутствие произвольного мышления.

Ощущение нереальности происходящего, трудности с самоидентификацией.

Расстройства моторики.

Фото: shutterstock Признаки тревожного расстройства

Многие не знают, как проявляется паническая атака, поэтому могут симптомы этого тревожного расстройства принять за внезапный сердечный приступ, начать пить таблетки «от сердца», которые, естественно, не помогут. Приступ появляется неожиданно, без всякой на то внешней причины, притом где угодно: магазин, улица, кинотеатр, метро, дом. Признаки панической атаки бывают и во сне.

Максимально проявляются в большинстве случаев в течение нескольких минут — от 1 до 20, но бывает, что длится состояние всего несколько секунд или, наоборот, около часа. Наиболее склонны к ПА люди:

С уже имеющимися психическими расстройствами.

С наличием зависимости — наркотики, алкоголь.

С наличием соматических заболеваний.

С социальными переживаниями, например, при потере работы, разводе.

Кроме вышеназванных причин есть и более банальные, но они скорее усиливают вышеназванные:

Отсутствие спорта в жизни человека;

Вредные привычки;

Неразрешенные конфликты;

Отсутствие сна.

Тревожные симптомы панической атаки и лечение расстройства

Тревожные симптомы ПА

Существует вид ПА с отсутствием эмоциональных проявлений и слабо выраженными физическими проявлениями. Такое состояние вызывает особый интерес у врачей и известно под названием «маскированная тревога». Тревожное состояние маскируется другим физическим проявлением. Нервный срыв проявляется, например, в виде снижения или потери зрения, хотя аппарат зрения полностью здоров.

Может пропасть голос или возможность воспроизводить речь, нарушиться походка, иногда больной начинает выкручивать себе руки. Частой причиной такого вида ПА является наличие уже существующего истерического невроза.

Симптомы панической атаки у женщин

Фото: shutterstock Паническая атака. Симптомы

Приступы ПА преимущественно отмечаются у представительниц слабого пола. Именно женщины склонны к тому, что на фоне ПА развиваются невротические состояния, начинается формирование фобий. К причинам появления симптомов панической атаки у женщин относят:

Гормональные изменения. Беременность, период менопаузы, полового созревания, начало интимной жизни.

Повышенную эмоциональность. Женщины более впечатлительны, мнительны и тревожны.

Физические симптомы:

Учащенное сердцебиение.

Головокружение.

Повышенное давление.

Затрудненное дыхание.

Увеличенное потоотделение.

Дрожание или онемение в руках, ногах.

Затрудненное слюноотделение.

Диарея, головная боль.

Как проявляется паническая атака у женщин:

Возникает страх, связанный со смертью, страх сойти с ума.

Накрывает ощущение, что надвигается беда.

События кажутся нереальными, ухудшается их восприятие.

Лечение панической атаки

Как избавиться от панических атак? Наблюдая периодически повторяющиеся признаки тревожного расстройства, обращайтесь к специалисту. Методика лечения панических атак будет выбрана в соответствии с тяжестью проявления симптомов, частотой, длительностью их проявления. Если симптомы слабо выражены, а тревога умеренная, то медикаментозное лечение не понадобится, применяют различные психотерапевтические методики.

Однако врач обязательно учитывает склонность с суицидальному поведению во время ПА, поэтому часто на фоне поведенческой терапии назначают медицинские препараты. Медикаментозное лечение ПА — это купирование приступа, а также контроль над появлением повторных приступов.

Что делать при панической атаке? Если у вашего близкого человека приступ, помогут следующие способы:

Эмоциональная поддержка.

Фото: unsplash Что такое паническая атака

Необходима мягкая и деликатная помощь спокойного, уверенного человека, который попытается убедить больного в том, что приступ не представляет опасности. Можно взять его за руки, спокойно и уверенно сказать, что вы рядом, вы поможете, опасности нет. Покажите человеку, как нужно дышать, — дышите глубоко сами и попросите больного повторять за вами. Не говорите фраз, которые могут привести к обратному эффекту: «ты справишься» (а человек сейчас не готов к ответственности за изменение своего состояния), «я знаю, что ты испытываешь» (а человек свои эмоции считает уникальными, что, по сути, так и есть), «сейчас всё пройдет» (а у человека в этот момент теряется ощущение времени, и он еще больше из-за этого паникует). Тогда как справиться с паникой? Сейчас человеку нужна опора на вас. Сделайте так, чтобы он поверил, что вы рядом, вы поможете, вы сделаете все возможное, чтобы ему стало лучше.

Отвлекающие методики.

Задача методики — отвлечь больного от концентрации на симптомах и устрашающих мыслях. Нужно перенаправить его внимание во внешнюю среду. Это может быть простой счет или простые детские задачки, можно петь любимую песню, взять настольную игру, концентрировать внимание на бытовых делах. Иногда действенно срабатывает пощипывание, так как незначительная боль на теле переводит внимание человека из мыслей на физический план.

Физиотерапия.

К ней относится контроль за дыханием, массажные техники, принятие контрастного душа, расслабление через напряжение. Больной не должен задерживать выдохи. Нормализовать процесс дыхания можно различными техниками: дыхание животом, дыхание с бумажным пакетом или в сложенные ладони. Вдох через нос, выдох ртом. Вдох должен быть короче, выдох длиннее. Массаж, если человек позволит его сделать, поможет расслабить мышцы и зажимы в теле. Техника расслабления через напряжение — это поочередное напряжение мышц и их расслабление, начинать лучше с мышц ног, постепенно поднимаясь выше. Контрастный душ с попеременным включением горячей и холодной воды с периодичностью в 20 секунд действует на гормональную систему, стимулируя ее.

Успокоительные растительные настойки.

Что еще можно делать при панической атаке? Если вы точно знаете, что у человека нет аллергии, можно использовать настойки — по 10 капель валерианы, пустырника, валокордина, элеутерококка смешайте с 250 мл воды и дайте выпить.

Фото: unsplash Нервный срыв

Помощь после приступа

Как бороться с паникой, мы выяснили. Разберем, что делать после приступа:

Вести дневник, где будут отслеживаться ситуации и обстоятельства, способствующие появлению ПА.

Изучить как можно больше расслабляющих методик, дыхательных техник, чтобы попробовать помочь себе самостоятельно, если рядом никого не окажется.

Подготовить вещи, которые помогут справиться с паникой, такие как кистевой тренажер, крем для рук, плеер для прослушивания успокаивающей музыки, книга со стихами, ручка и блокнот, травяной чай, любимые аксессуары, фотографии близких — в общем, всё то, что поможет отвлечься от сосредоточения на своих тревожных ощущениях и будет способствовать расслаблению.

Контролировать, чтобы под рукой находились медикаменты, выписанные врачом. Во время приступа у больного должен быть телефон с заряженным аккумулятором, номер врача, родственников, наличные средства.

Как не поддаваться панике: профилактика ПА

Человеку с ПА будет не лишним знать о провоцирующих факторах, которые повышают вероятность возникновения приступа:

Ситуации, провоцирующие нарастание психического напряжения. Источником могут быть рабочие или семейные конфликты, чтение и просмотр новостей негативного характера и прочее.

Злоупотребление алкоголем, приём психоактивных веществ.

Физическая, умственная перегрузка, переутомление, нарушение баланса работы/отдыха, недостаток сна.

Избегайте подобных ситуаций, если есть риск появления панических атак. У вас должно быть достаточно отдыха. Не ложитесь спать поздно. Лучшее время — период с 21:00 до 00:00. В это время отдыхает нервная система. Включите в свой режим дня посильные физические нагрузки, ограничьте кофеин, что благотворно повлияет на нервную систему. Необходимо также избавиться от депрессивных состояний, избегать стрессов, развивать стрессоустойчивость, нормализовать режим питания, лечить имеющиеся заболевания, вовремя принимать выписанные врачом лекарства.

Психологическая ловушка панических атак

Человек с постоянными приступами ПА превращается в важную особу внутри семьи. Все сплачиваются вокруг него, проявляют внимание, заботу, беспокойство о нем, пытаются угождать. Это становится своеобразной заманчивой «ловушкой», в которую часто попадают люди, которые до появления ПА страдали от недостатка внимания.

Человек хочет как можно дольше получать заботу со стороны своего окружения. Эта вторичная выгода, к сожалению, часто мешает тому, чтобы избавиться от панических атак. Гиперопека близких является причиной того, что больной не прикладывает усилия к своему выздоровлению, а всю ответственность за свое состояние благополучно оставляет врачам и родственникам.

В таком случае лечение ПА будет эффективным только после того, как пациент и его близкие осознают эти вторичные выгоды и откажутся от них в пользу выздоровления.

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