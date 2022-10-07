Какие праздники в ноябре 2022 года Рассказываем, что за праздник 4 Ноября, как отдыхаем, а также о других праздниках в ноябре

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Праздники в ноябре

Отдыхать приятно в любом месяце. В дополнительный выходной можно съездить на природу, сходить в кино или насладиться отдыхом дома. Какой бы вариант вы ни выбрали, его лучше спланировать заранее. В статье расскажем, какие праздники в ноябре нас ожидают, и поделимся календарем нерабочих дней.

Праздники в ноябре 2022 года в России

Главный праздник месяца — День народного единства. Сейчас его отмечают 4 числа, но исторически он «вырос» из старого праздника. Очень долго граждане праздновали 7 числа свержение царской власти — День Великой Октябрьской революции. После перестройки нужна была замена привычному празднику. Поэтому в 2004 году внесли изменения в Трудовой кодекс РФ. Правки отменили действовавший выходной и ввели новый.

Для праздника выбрали дату 4 ноября. Есть две исторические причины. В 1612 году войско, которым руководили Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, в начале ноября осаждало Китай-город. 3 ноября польские оккупанты окончательно сдались. Кончилось сложное для Руси время междоусобных раздоров, на престол взошел Михаил Федорович Романов. Он стал основателем династии Романовых, укрепил власть и наладил связи с Европой.

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Праздник 4 Ноября

Второе событие, которое связывают с датой праздника, произошло в 1649 году. Царь Алексей Михайлович, бывший очень религиозным человеком, в день рождения наследника Дмитрия решил праздновать День Казанской иконы Божией Матери. Поэтому праздник в ноябре 2022 года отмечают уже 17 лет подряд именно 4 числа. Впервые такое решение приняли в 2005 году и закрепили норму на законодательном уровне.

Праздники в ноябре 2022 года в России есть и для верующих. 4 ноября отмечают День Казанской иконы Божией Матери. По преданию, она обладает чудотворной силой. 18 ноября — День святейшего патриарха Тихона, который управлял церковью в тяжелые годы революции и мировой войны. В конце месяца, 21 ноября, — День архистратига Михаила, в народе его так и называют — Михайлов день.

Ноябрь богат и на профессиональные праздники, в этом месяце их 33. Хотя они не считаются выходными, но они имеют значение для представителей некоторых профессий. Отметят свой день судебные приставы, менеджеры, военные разведчики, офтальмологи. Не обойдет стороной праздник работников Сбербанка, социологов, оценщиков и морских пехотинцев.

Как отдыхаем в праздники в ноябре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Отдых в праздники в ноябре

Если брать пятидневную рабочую неделю, а именно такой график распространен в нашей стране, то выходной — 4 ноября. Кроме праздника есть еще обычные восемь выходных. Рабочий день в четверг, 3 ноября, сокращают на один час. Причина в том, что он предшествует Дню народного единства.

Как отдыхаем в праздник 4 Ноября при шестидневной рабочей неделе? Чаще такой график у сотрудников школ, вузов, а также больниц, отделений банков и отделов ГИБДД. Работников также ожидает сокращенный на час четверг. Затем у них будет вы­ход­ной 4 ноября и ра­бо­чая суб­бо­та. Закончится неделя отдыхом в воскресенье.

Вопрос, как отдыхаем в праздники в ноябре 2022 года, интересует многих россиян. Стоит учесть, что для некоторых граждан День народного единства будет рабочим. Норма относится к специалистам экстренных служб: пожарной, полиции, скорой помощи и других организаций.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Праздники в ноябре 2022 года

Компенсируют неудобство повышенной оплатой труда. По статье 153 Трудового кодекса РФ специалисты получают зарплату в двойном размере. В некоторых случаях вместо денег можно взять день к отпуску. Для тех, кто на окладе, зарплата за выходной зависит от нормы рабочего времени. Если праздник входит по часам в рабочее время за ноябрь, зарплата выплачивается за один день. Если нет, вы получаете двойной оклад.

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