Россиян призвали составить план покупок перед новогодними распродажами Консультант Еременко посоветовал составить план покупок перед новогодними распродажами

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Перед тем как отправляться в магазины во время распродаж за покупками для Нового года, следует составить план покупок, рассказал РИАМО международный финансовый консультант Василий Еременко. По его словам, нужно составить список подарков и вещей, которые необходимо купить, а также пользоваться акциями, чтобы существенно сократить траты. При этом эксперт подчеркнул, что покупать по скидкам стоит только необходимые вещи.

В нынешний период распорядиться финансами я порекомендую точно так же, как и всегда. То есть четко определить те цели, которых вы хотите достичь в финансах, и действовать в соответствии с вашим финансовым планом, — посоветовал Еременко.

Также консультант добавил, что важно обращать внимание на стоимость товара до акции, ведь маркетологи используют их для привлечения внимания покупателей. Эксперт рассказал о случаях, когда во время распродаж «товары по скидке» даже увеличивались в стоимости, поэтому важно не поддаваться приемам маркетологов и делать покупки исходя из составленного плана.

Член Объединения потребителей России Сергей Чухов ранее рассказал: чтобы не попасться на уловки маркетологов перед новогодними праздниками, следует внимательно относиться к товарам, на которые объявлена скидка. Он посоветовал следить за стоимостью нужного товара в длительном временном интервале, чтобы увидеть ее изменение к моменту, когда цену на него снизят. Делать покупки во время распродажи «сломя голову», по его словам, может оказаться невыгодным.