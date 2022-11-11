Россиянам рассказали, как не повестись на уловки маркетологов Член Объединения потребителей Чухов призвал следить за ценами на товары до периодов распродаж

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы не попасться на уловки маркетологов перед новогодними праздниками, следует внимательно относиться к товарам, на которые объявлена скидка, рассказал «Радио 1» член Объединения потребителей России Сергей Чухов. Он посоветовал следить за стоимостью нужного товара в длительном временном интервале, чтобы увидеть ее изменение к моменту, когда цену на него снизят. Делать покупки во время распродажи «сломя голову», по его словам, может оказаться невыгодным.

Нужно быть бдительным, как при онлайн-покупках, так и при непосредственных покупках в магазине. Если вам нужен какой-то товар, то следите за ним в длительном временном интервале. Не покупайте товар сломя голову в момент какой-то распродажи, потому что это может оказаться не настолько выгодным, как кажется на первый взгляд, — поделился Чухов.

Издание проследило за изменением цен на актуальные товары в течение недели и пришло к выводу, что к моменту распродаж во Всемирный день шопинга 11 ноября цены не отличались от обычных.

Юрист Виктор Щербаков ранее рассказал, что в супермаркетах электронные кассовые чеки могут использоваться с целью обмана покупателя. Он напомнил, что законы РФ требуют от продавцов представления покупателям кассовых чеков на бумажных или электронных носителях. Второй вариант представляется более удобным, однако он не всегда позволяет быстро проверить, как точно отражены в нем совершенные покупки.